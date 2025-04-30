انطلاق المناظرة الجهوية حول تشجيع الرياضة بمتحف الماء بمراكش (صور)

هبة بريس – محمد ضاهر

انطلقت صباح اليوم الاربعاء، بمتحف الماء بمراكش اشغال المناظرة الجهوية حول سُبل التشجيع الرياضة والنهوض بها على المستوى المحلي والجهوي، بحضور فريد شوراق والي الجهة وعمال الأقاليم وعدد من الفاعلين الرياضيين وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المعنية و بعض السياسيين والوجوه المعروفة.

وتأتي هذه المناظرة في سياق وطني استباقي، استعداداً لاحتضان المملكة لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وما يتطلبه ذلك من تأهيل البنيات والموارد البشرية وتأطير سلوك الجمهور الرياضي.

وتميّزت هذه المشاركة بتسليط الضوء على أهمية الرياضة كرافعة للتنمية الاجتماعية والصحية، إلى جانب التحديات التي تواجه الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية، خصوصاً في المناطق ذات البنيات التحتية المحدودة.

كما تم تقديم مقترحات عملية لتوسيع قاعدة الممارسين، وتحسين التجهيزات الرياضية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

المناظرة ركزت على توصيات بضرورة دعم المبادرات المحلية، وتكريس ثقافة الرياضة في الحياة اليومية، مع العمل على إشراك مختلف الفاعلين في صياغة وتنفيذ السياسات الرياضية الجهوية.