المنتخب النسوي المغربي يحقق لقب كأس إفريقيا بعد ريمونتادا مذهلة أمام تنزانيا

المنتخب المغربي النسوي للفوتسال إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه المثير على منتخب تنزانيا في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء اليوم،بالقاعة المغطاة بملعب الامير مولاي عبد الله،بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار بثلاثة أهداف لهدفين.

وشهدت المباراة بداية قوية من المنتخب التنزاني، الذي فاجأ لبؤات الأطلس بهدفين مبكرين، ما وضعهن تحت ضغط كبير. لكن رد الفعل المغربي جاء قوياً بعد تقليص الفارق قبل ثوان من نهاية الشوط الأول، حيث تمكنت اللاعبات من تقليص الفارق ثم معادلة النتيجة، قبل أن تحسم هدف الفوز في الدقائق الأخيرة وسط أجواء جماهيرية حماسية.

ويُعد هذا التتويج الأول من نوعه في تاريخ الكرة النسوية المغربية على الصعيد القاري، ما يعكس التطور الكبير الذي شهده المنتخب النسوي للفوتسال خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب السايح.