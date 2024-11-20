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المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتعادل مع الجزائر في بطولة شمال أفريقيا

20 نوفمبر، 2024 - 9:27 مساءً
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هبة بريس – رياضة

تعادل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مع نظيره الجزائري (1-1)، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

تقدم الجزائريون عبر محمد زغادي في الدقيقة 14، بينما أضاعوا ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ونجح ياسر زابيري في تسجيل هدف التعادل للمغرب في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، حافظ المنتخب المغربي على الصدارة بـ7 نقاط، بعد فوزه سابقًا على مصر وتونس.

20 نوفمبر، 2024 - 9:27 مساءً
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