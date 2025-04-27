ابنة تيفلت رحمة الطاهري تحافظ على لقبها وتحطم الرقم القياسي في ماراثون الرباط (صور)

هبة بريس – رياضة

أكدت العداءة المغربية رحمة الطاهري، ابنة تيفلت، مكانتها كواحدة من أبرز نجمات ألعاب القوى الوطنية، بعدما دافعت بنجاح عن لقبها في ماراثون الرباط الدولي في نسخته الثامنة، اليوم الأحد 27 أبريل 2025.

وقدمت الطاهري أداءً مبهراً، توجته بتحطيم الرقم القياسي لمسار السباق بزمن قدره 2:25:02 ساعة، متفوقة بفارق ثانية واحدة على الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة البطلة العالمية فاطمة الزهراء الكردادي.

وبفوزها هذا، أصبحت رحمة الطاهري ثاني عداءة في تاريخ ماراثون الرباط تدافع عن لقبها بنجاح، بعد الكينية جوستوس كيموتاي التي حققت ذلك في نسختي 2015 و2016. كما أن توقيت الطاهري الجديد يُعدّ أسرع زمن لماراثون نسائي يُسجل على الأراضي المغربية.

إنجاز رحمة الطاهري لم يقتصر فقط على الفوز، بل جاء تتويجاً لمسيرة تصاعدية لابنة تفلت، التي تواصل تثبيت حضورها بقوة ضمن نجمات الماراثون، محققة واحداً من أفضل الأداءات في مسيرتها الرياضية.