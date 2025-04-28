المنتخب المغربي النسوي للفوتسال يتأهل لنهائي كأس أفريقيا ويضمن بطاقة العبور إلى كأس العالم

ادريس دحني

حقق المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم داخل القاعة فوزًا كبيرًا على نظيره الأنغولي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما لحساب نصف نهائي كأس أفريقيا للسيدات، والتي تحتضنها المغرب وسط حضور جماهيري غفير.

سيطر المنتخب المغربي على مجريات اللقاء منذ بدايته، وقدم مستوى فنيًا راقيًا، تُرجم إلى خمسة أهداف جميلة ألهبت مدرجات القاعة التي امتلأت بالجماهير المغربية، التي لم تتوقف عن مساندة اللاعبات طوال أطوار المباراة.

بفضل هذا الفوز المستحق، ضمن منتخب لبؤات الأطلس مكانه في نهائي كأس أفريقيا، ليقترب خطوة من التتويج باللقب القاري.

بالتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا، يكون المنتخب المغربي النسوي قد ضمن رسميًا التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بالفلبين، في إنجاز تاريخي جديد يعكس تطور كرة القدم النسوية بالمغرب، والجهود الكبيرة المبذولة في هذا القطاع.

شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث امتلأت القاعة بالمشجعين الذين جاءوا لدعم المنتخب المغربي، مما أضفى على اللقاء أجواء حماسية ساهمت في رفع معنويات اللاعبات وتحفيزهن لتحقيق الفوز الثمين.