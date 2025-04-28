close button
المنتخب المغربي النسوي للفوتسال
المنتخب المغربي النسوي للفوتسال

المنتخب المغربي النسوي للفوتسال يتأهل لنهائي كأس أفريقيا ويضمن بطاقة العبور إلى كأس العالم

28 أبريل، 2025 - 9:56 مساءً
22

ادريس دحني

حقق المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم داخل القاعة فوزًا كبيرًا على نظيره الأنغولي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما لحساب نصف نهائي كأس أفريقيا للسيدات، والتي تحتضنها المغرب وسط حضور جماهيري غفير.

سيطر المنتخب المغربي على مجريات اللقاء منذ بدايته، وقدم مستوى فنيًا راقيًا، تُرجم إلى خمسة أهداف جميلة ألهبت مدرجات القاعة التي امتلأت بالجماهير المغربية، التي لم تتوقف عن مساندة اللاعبات طوال أطوار المباراة.

بفضل هذا الفوز المستحق، ضمن منتخب لبؤات الأطلس مكانه في نهائي كأس أفريقيا، ليقترب خطوة من التتويج باللقب القاري.

بالتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا، يكون المنتخب المغربي النسوي قد ضمن رسميًا التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بالفلبين، في إنجاز تاريخي جديد يعكس تطور كرة القدم النسوية بالمغرب، والجهود الكبيرة المبذولة في هذا القطاع.

شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث امتلأت القاعة بالمشجعين الذين جاءوا لدعم المنتخب المغربي، مما أضفى على اللقاء أجواء حماسية ساهمت في رفع معنويات اللاعبات وتحفيزهن لتحقيق الفوز الثمين.

28 أبريل، 2025 - 9:56 مساءً
22

مقالات ذات صلة

فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله للنهائي الإفريقي(صورة)

فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله للنهائي الإفريقي(صورة)

2025-04-27 / 20:41
نهضة بركان

نهضة بركان تبلغ نهائي الكونفدرالية للمرة الخامسة رغم خسارتها…

2025-04-27 / 19:07
ماراثون الرباط

ابنة تيفلت رحمة الطاهري تحافظ على لقبها وتحطم الرقم…

2025-04-27 / 15:27
برشلونة ضد ريال مدريد

برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بلقب كأس ملك…

2025-04-26 / 23:51
إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات

إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات يخلف إصابات في صفوف…

2025-04-26 / 22:02
موتسيبي ولقجع وبقية أعضاء الكاف

يتقدمهم لقجع.. موتسيبي يعين 5 نواب جدد له في…

2025-04-26 / 21:13
سفيان البقالي

سفيان البقالي يحل ثانيا في ملتقى شيامن للدوري الماسي

2025-04-26 / 18:44
فوزي لقجع

عاجل.. فوزي لقجع نائبا أولا لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة…

2025-04-26 / 15:02
ريال مدريد

تصعيد من ريال مدريد احتجاجًا على التحكيم قبل الكلاسيكو

2025-04-25 / 20:55
إصابة صيباري

مدرب آيندهوفن: إصابة صيباري مقلقة وننتظر نتائج الفحوصات

2025-04-25 / 14:10

‫22 تعليقات

  11. تأهل منتخب لبؤات الأطلس إلى نهائي كأس أفريقيا يمثل إنجازًا كبيرًا للمغرب.

    رد

  20. يعد هذا الانتصار رسالة واضحة بأن الرياضة النسوية بالمغرب تسير في الطريق الصحيح.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى