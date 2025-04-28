المنتخب المغربي النسوي للفوتسال يتأهل لنهائي كأس أفريقيا ويضمن بطاقة العبور إلى كأس العالم
ادريس دحني
حقق المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم داخل القاعة فوزًا كبيرًا على نظيره الأنغولي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما لحساب نصف نهائي كأس أفريقيا للسيدات، والتي تحتضنها المغرب وسط حضور جماهيري غفير.
سيطر المنتخب المغربي على مجريات اللقاء منذ بدايته، وقدم مستوى فنيًا راقيًا، تُرجم إلى خمسة أهداف جميلة ألهبت مدرجات القاعة التي امتلأت بالجماهير المغربية، التي لم تتوقف عن مساندة اللاعبات طوال أطوار المباراة.
بفضل هذا الفوز المستحق، ضمن منتخب لبؤات الأطلس مكانه في نهائي كأس أفريقيا، ليقترب خطوة من التتويج باللقب القاري.
بالتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا، يكون المنتخب المغربي النسوي قد ضمن رسميًا التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بالفلبين، في إنجاز تاريخي جديد يعكس تطور كرة القدم النسوية بالمغرب، والجهود الكبيرة المبذولة في هذا القطاع.
شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث امتلأت القاعة بالمشجعين الذين جاءوا لدعم المنتخب المغربي، مما أضفى على اللقاء أجواء حماسية ساهمت في رفع معنويات اللاعبات وتحفيزهن لتحقيق الفوز الثمين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
22 تعليقات
المنتخب المغربي النسوي بيّن على مستوى كيبشر بالخير فالمستقبل.
من القلب كنقولو لبناتنا ديما مغربيات فالمقدمة.
الجمهور كان حاضر بقوة وشجع اللاعبات ديالنا حتى لآخر دقيقة.
ساهم الدعم الجماهيري الكبير في رفع معنويات اللاعبات وتحفيزهن لتحقيق الفوز.
لبؤات الأطلس دارو ماتوفرش فهاذ الماتش وخداو النتيجة لي يستاهلوها.
أثبت المنتخب المغربي النسوي جدارته واستحقاقه بالتأهل إلى كأس العالم.
قدم المنتخب المغربي أداءً فنيا رائعا يعكس تطور كرة القدم النسوية بالمغرب.
اللاعبات دازو من الكلمات للفعل وقدمو مباراة فالمستوى العالي.
برافو ليكم لبؤات الأطلس على الأداء البطولي ديالكم.
تأهل منتخب لبؤات الأطلس إلى نهائي كأس أفريقيا يمثل إنجازًا كبيرًا للمغرب.
القاعة كانت شاعلة بالجمهور لي ما بخلش بالدعم والتشجيع.
شهدت القاعة حضورًا جماهيريًا غفيرًا أعطى المباراة طابعًا خاصًا ومشوقًا.
البنات فرحونا وشرفونا قدام العالم كامل بهاد المستوى العالي.
كل الشكر والتقدير لمنتخبنا النسوي على ما قدمه من أداء مبهر.
هاد الفوز عطانا بطاقة التأهل لنهائي كأس أفريقيا وفرح المغاربة كاملين.
يؤكد هذا الفوز تألق المرأة المغربية في المجال الرياضي على المستوى القاري.
مبروك علينا التأهل والمزيد من التألق ان شاء الله فالمستقبل.
نأمل أن يواصل المنتخب النسوي تحقيق النجاحات وإسعاد الجماهير المغربية.
يعد هذا الانتصار رسالة واضحة بأن الرياضة النسوية بالمغرب تسير في الطريق الصحيح.
هاد الانتصار ماشي غير فوز، راه رسالة بأن الرياضة النسوية كتزيد لقدّام.
عبرت اللاعبات عن علو كعبهن داخل رقعة الميدان وسيطرن على مجريات اللقاء.