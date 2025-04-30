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اللاعب الجزائري يوسف عطال
اللاعب الجزائري يوسف عطال

محكمة فرنسية تصدر حكمها النهائي ضد اللاعب الجزائري يوسف عطال

30 أبريل، 2025 - 6:34 مساءً
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هبة بريس

أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي في قضية اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد نشره منشوراً تضامنياً مع الفلسطينيين، وهو ما ساهم في رحيله عن نادي نيس الفرنسي.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “لوباريزيان”، فقد قضت محكمة “إيكس أون بروفانس” بجنوب فرنسا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في يناير 2024، والقاضي بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.

كما فرضت المحكمة على لاعب نادي السد القطري حالياً، دفع 15 ألف يورو إضافية كتعويض للجهات المدنية التي رفعت الدعوى.

وخلال جلسة الاستئناف التي عقدت مطلع أبريل الجاري، أكد عطال أمام المحكمة أنه لا ينتمي إلى أي توجه سياسي، موضحاً: “أنا لاعب كرة قدم فقط، وما نشرته كان رسالة تضامن مع أناس يعانون”.

30 أبريل، 2025 - 6:34 مساءً
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