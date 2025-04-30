محكمة فرنسية تصدر حكمها النهائي ضد اللاعب الجزائري يوسف عطال
هبة بريس
أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي في قضية اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد نشره منشوراً تضامنياً مع الفلسطينيين، وهو ما ساهم في رحيله عن نادي نيس الفرنسي.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “لوباريزيان”، فقد قضت محكمة “إيكس أون بروفانس” بجنوب فرنسا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في يناير 2024، والقاضي بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.
كما فرضت المحكمة على لاعب نادي السد القطري حالياً، دفع 15 ألف يورو إضافية كتعويض للجهات المدنية التي رفعت الدعوى.
وخلال جلسة الاستئناف التي عقدت مطلع أبريل الجاري، أكد عطال أمام المحكمة أنه لا ينتمي إلى أي توجه سياسي، موضحاً: “أنا لاعب كرة قدم فقط، وما نشرته كان رسالة تضامن مع أناس يعانون”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
سجن مع وقف التنفيذ وغرامة ضخمة غير على تضامن.
يوسف عطال رفع الراس ديالنا ولكن تخلص على مواقفو.
المساندة للفلسطينيين ولات تهمة فبعض البلدان.
الشجاعة ديال عطال تستحق التحية ماشي العقوبة.
فاش كيتعلق الأمر بفلسطين، كتولي الكلمات جريمة.
اللي دارو فيه ظلم كبير، خاص التضامن معاه.
هاد الحكم فيه بزاف ديال الظلم والضغط السياسي.
عطال قال كلمة حق تخلص عليها الثمن غالي.
هاد القرار كيضرب مصداقية القضاء الفرنسي.
راه لاعب ماشي سياسي، والتضامن ماشي جريمة.
باش تبقى محايد فهاد العالم خاصك تسكت ولا تنافق.
فرنسا كتبين وجهها الحقيقي ملي كيتعلق الأمر بفلسطين.
اللي كيدافع على الإنسانية ماشي مجرم.
اللاعب ما دار حتى شي حاجة تستاهل هاد العقوبة.
الحرية ديال التعبير خاصها تكون مقدسة ماشي مجرمة.
الملاعب خاصها تبقى صوت للحق ماشي مكان للرقابة.
القضية فضحت الكيل بمكيالين فحرية التعبير.
واش التضامن مع المظلومين ولى جريمة فهاد الزمان.
عطال كان واضح فتصريحو ولكن دارو عليه حملة.