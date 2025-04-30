المغرب يستعد لاستقبال مجسم كأس العالم 2026 في جولة ترويجية عالمية

هبة بريس

أعلن كريم الكلايبي، عضو لجنة القيادة والتتبع للمرافق الرياضية بمدينة الدار البيضاء، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن المملكة المغربية ستحتضن ابتداءً من يوم الجمعة المقبل مجسم كأس العالم لكرة القدم 2026، في إطار الجولة العالمية الترويجية لهذا الحدث الرياضي الكبير.

وأوضح الكلايبي أن إحدى الشركات التجارية العالمية ستتكلف بتنظيم وتنشيط الفعاليات المرتبطة بهذه الجولة، التي تُعد فرصة متميزة لعشاق الكرة المستديرة في المغرب للتقرب من مجسم كأس العالم، والتقاط صور تذكارية معه، في أجواء احتفالية تعكس الشغف الجماهيري المغربي بكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن كأس العالم 2026 ستُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في نسخة تُعد الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة والملاعب المستضيفة.