مراكش.. تهديد بالقتل بـ”الماء القاطع” والسلاح الأبيض يجر شخصا للتحقيق

هبة بريس – مراكش

قدّم مواطن بمدينة مراكش شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يتهم فيها أحد جيرانه بتهديده بالقتل بواسطة السلاح الأبيض، واستعمال عبارات نابية، والتلويح بالاعتداء عليه بـ”الماء القاطع”، ما خلّف حالة من الذعر لديه وأثّر على استقراره المهني والنفسي.

وبحسب ما ورد في الشكاية المرفرفة بقرص مسجل بكاميرا والذي اطّلعت عليه الجريدة، ووجهت نسخ منها للنيابة العامة بتاريخ 30 أبريل الجاري، فإن المعني بالأمر عمد ليلة 28 أبريل حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلاً إلى مداهمة محل تجاري يتواجد فيه المشتكي، وهو في حالة هستيرية، مهدداً إياه بتصفيته الجسدية، ومشهراً سلاحاً أبيضاً، وفق مضمون التبليغ.

وأكد المشتكي أن الشخص المشتكى به معروف بسوابقه العدلية وسلوكياته العدوانية تجاه عدد من الساكنة، حيث سبق له التورط في اعتداءات جسدية وتهديدات خطيرة، مضيفاً أن المحكمة سبق وأن أصدرت حكماً في حقه دون أن يتم تنفيذه.

وطالب المشتكي باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لردع المعتدي، وتأمين الحماية له من أي أذى محتمل، مشيراً إلى أنه أرفق شكايته بقرص مدمج يوثق الواقعة.