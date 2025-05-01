هشام مسرار يخوض تجربة الكرسي المتحرك: “أبسط الأشياء تتحول إلى تحديات شبه مستحيلة”

هبة بريس -إ.السملالي

في تجربة إنسانية، قرر المنشّط التلفزيوني هشام مسرار أن يعيش جزءًا من معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تنقّل بكرسي متحرك في شوارع مدينة الدار البيضاء، بهدف تسليط الضوء على واقعٍ صعب يعيشه الآلاف يوميًا في صمت.

ونشر مسرار تدوينة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قال فيها:

“جربت التنقل بكرسي متحرك في شوارع الدار البيضاء، وكانت تجربة فتحت عيني على معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة. أبسط الحاجات تتحول إلى تحديات شبه مستحيلة، وغياب الولوجيات يزيد من صعوبة الحياة اليومية. عشت هذه التجربة بهدف التوعية والتضامن مع فئة تستحق الإنصات والدعم.”

رسالة مسرار كانت واضحة: التحديات التي يعيشها ذوو الإعاقة لا يجب أن تظل في الظل، ولا بد من التحرك الجماعي لإحداث تغيير حقيقي يجعل المدن المغربية أكثر عدلًا وإنصافًا.

وختم تدوينته بالقول:

“لنكن فاعلين في التغيير، لأنه في النهاية كلنا معنيون.