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هكذا شاركت سميرة سعيد فرحتها بعيد ميلاد ابنها شادي

هكذا شاركت سميرة سعيد فرحتها بعيد ميلاد ابنها شادي

28 أبريل، 2025 - 5:15 مساءً
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هبة بريس

احتفلت “الديفا” سميرة سعيد بعيد ميلاد نجلها الوحيد شادي النابلسي بطريقة عفوية ومميزة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو ضم مجموعة من اللحظات والمواقف اليومية التي جمعتها بشادي، عكست فيها مشاعر الأمومة العميقة والارتباط القوي بينهما.

وقد ظهر الفيديو موثقًا لأوقات مليئة بالسعادة والضحك والرقص وخروجاتهما، إلى جانب جلسات تصوير خاصة جمعتهما، واختارت سميرة أن تضع أغنية “مليش غيرك” كخلفية موسيقية للمقطع، معلقة بكلمات مؤثرة: “عيد ميلاد سعيد حبيبي”، ليرد عليها شادي في التعليقات قائلاً: “أحبك يا أحلى ماما”.

الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً من زملائها في الوسط الفني والجمهور، حيث حرص العديد من النجوم على تهنئة شادي والتعبير عن محبتهم له، فقد كتب الفنان سعد لمجرد: “عيد ميلاد سعيد شادي”، وعلقت النجمة إلهام شاهين بقولها: “كل سنة وأنت طيب يا شادي.. عيد ميلاد سعيد حبيبي”، بينما قالت ليلى علوي: “عيد ميلاد سعيد شادي الجميل”، وأعربت الفنانة لطيفة عن محبتها قائلة: “حبيبي ربنا يحميه ويحافظ عليه”، إلى جانب الكثير من التهاني التي انهالت على سميرة وابنها.

يذكر أن شادي النابلسي هو الابن الوحيد للفنانة سميرة سعيد، ويبلغ من العمر ثلاثين عاماً، ويقيم حالياً خارج المغرب حيث يتابع دراسته. شادي هو ثمرة زواج سميرة من رجل الأعمال الراحل مصطفى النابلسي، الذي كان زوجها الثاني قبل أن ينفصلا، وقد توفي منذ عامين.

28 أبريل، 2025 - 5:15 مساءً
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