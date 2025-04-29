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مي نور الشريف تُحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة.. ونجوم الفن يتفاعلون

مي نور الشريف تُحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة.. ونجوم الفن يتفاعلون

29 أبريل، 2025 - 3:23 مساءً
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هبة بريس

أحيت الفنانة مي نور الشريف ذكرى ميلاد والدها النجم الراحل نور الشريف، الذي يصادف يوم 28 أبريل من كل عام، حيث نشرت صورة له عبر حسابها على “إنستغرام”، وأرفقتها برسالة مؤثرة كتبت فيها: “رجائي في الله و إيماني برحمة ربنا الرحمن الرحيم، أنك في مكان حلو وأجمل من الدنيا. واحشني يا بابي وكل سنة وأنت أصغر سنة. كل سنة وإحنا أقرب لك سنة. بحبك”.

وقد لقي منشورها تفاعلاً واسعاً من عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، الذين عبروا عن مواساتهم ودعواتهم بالرحمة والمغفرة للراحل نور الشريف. من بينهم الفنانة لطيفة والفنان محمد محمود عبد العزيز، حيث قالا في تعليقاتهما:”الله يرحمه ويصبرك”، “ألف رحمة ونور على روحه في الجنة بإذن الله”.

مي نور الشريف تُحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة.. ونجوم الفن يتفاعلون

29 أبريل، 2025 - 3:23 مساءً
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