سعيد ووديع يوزعان الشاي والكعك المغربي في شوارع إيطاليا

هبة بريس

في مبادرة لافتة، أضفى الثنائي الكوميدي المغربي سعيد ووديع لمسة من عبق الثقافة المغربية على شوارع إيطاليا، عبر توزيع الشاي المغربي والكعك التقليدي الشهير بمدينة آسفي على المارة.

ووثق الثنائي هذه اللحظة عبر مقطع فيديو نشر على حسابهما الرسمي بموقع “إنستغرام”، حيث ظهرا مرتديين الزي التقليدي المغربي، مما منح المبادرة طابعاً خاصاً يعكس الهوية المغربية الأصيلة.

وخلال الفيديو، بدا سعيد ووديع وهما يقدمان الشاي والكعك للمارّة الأجانب، الذين أبدوا إعجاباً كبيراً بهذه العادة المغربية العريقة، معبرين عن دهشتهم وسعادتهم بتجربة نكهات جديدة.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان المتابعين، الذين أثنوا على هذه الخطوة، واعتبروها وسيلة جميلة لتعريف الشعوب الأخرى بجماليات الثقافة المغربية وتقاليدها العريقة.