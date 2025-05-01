كليلة بونعيلات: “فخورة بتجربتي السياسية وأرفض الإساءة لصورة البرلماني”

هبة بريس-إ.السملالي

عبّرت الفنانة و البرلمانية كليلة بونعيلات في تصريح ضمن لقاء إعلامي عن فخرها بتجربتها السياسية، مؤكدة أنها اختارت العمل تحت قبة البرلمان لنقل هموم المواطن والدفاع عن قضاياه، وليس من أجل التحدث عن قطاع واحد فقط.

وقالت بونعيلات: “أنا ضد من يختزل صورة البرلماني في صورة الشخص السيء أو غير المفيد، لأن السياسي الحقيقي دوره هو إيصال صوت المواطن والترافع على قضايا بلاده.”

وأكدت أن ارتباطها بالدواوير والمناطق التي تنتمي إليها يجعلها أكثر وعيًا بطبيعة التحديات اليومية التي يعيشها المواطن البسيط، مضيفة: “أنا جد سعيدة لأنني كنوصل القضايا ديال الدواوير اللي أنا كنتمي ليهم وكنحبهم، وكنحاول نخدمهم ولو بالقليل، لأنني ماعنديش عصا سحرية باش نغير كلشي، ولكن كندير اللي فجهدي.”

وأوضحت أنها لم تلج البرلمان فقط من منطلق اهتمامها بالفن أو كونها قادمة من الوسط الفني، بل من منطلق أوسع يشمل مختلف القضايا المجتمعية والتنموية التي تحتاج إلى من يحملها بإخلاص تحت قبة البرلمان.

واختتمت بونعيلات تصريحها بالتأكيد على أن العمل السياسي بالنسبة لها ليس مجرد منصب أو واجهة، بل هو مسؤولية ثقيلة تتطلب الصدق في القول والعمل .