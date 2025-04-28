الداخلة تحتضن أول حفل راب في تاريخها.. STORMY يُشعل المدينة بإيقاعات موسيقاه

هبة بريس

في سابقة فنية غير مسبوقة، تستعد مدينة الداخلة لاحتضان أول حفل راب في تاريخها، يوم السبت 31 ماي 2025، بالمركز الثقافي “قصر المؤتمرات”، بتنظيم من Goats Productions وبشراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة (ENCG Dakhla).

ويشكل هذا الحدث نقطة تحول بارزة في الساحة الفنية الوطنية، حيث سيصبح “STORMY” أول فنان راب مغربي يعتلي منصة الغناء في الداخلة، مؤكداً حضوره المميز ضمن مشهد الراب المغربي.

الحفل يأتي تتويجًا لسلسلة من النجاحات التي بصم بها “STORMY” الساحة الفنية، حيث واصل تحطيم الأرقام وتوسيع قاعدته الجماهيرية على المستوى الوطني والدولي.

أغنيته الأخيرة “PIRATE” حققت ملايين المشاهدات في وقت قياسي، وتصدرت قوائم الاستماع في المغرب، وأثارت تفاعلاً كبيرًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

لأول مرة، ستتراقص رمال الداخلة على وقع إيقاعات الراب المغربي في عرض فني استثنائي ينتظره جمهور المنطقة.