شيماء عبد العزيز تفتح قلبها وتنعى حنان أم غسان: “الموت رحمة وليس مرعباً”

هبة بريس-إ.السملالي

في رسالة مؤثرة عبر صفحتها على إنستغرام، عبرت الفنانة شيماء عبد العزيز عن حزنها العميق بعد وفاة التيكتوكر الراحلة حنان أم غسان، قائلة: “الله يرحمها، ويصبر عائلتها”.

وبكلمات من القلب، تطرقت شيماء إلى موضوع الموت وعلاقتها بالخالق، مؤكدة أنها لا تخشى الموت و هي حامل لأن علاقتها بالله طيبة، وهو الذي يكتب لنا مصيرنا.

وأكدت شيماء أن الموت لا يُعتبر مرعبًا بالنسبة لها بل هو رحمة من الله، وأضافت أن المؤلم هو الفراق، وليس الرحيل نفسه.

وقالت في منشورها: “أنا فتحت لكم قلبي، والله يهدينا جميعًا، والله ينور طريقنا. ولي قادر يساعد الناس ولو بكلمة طيبة يديرها، راه داكشي علاش أنا مستعدة للموت”.

وأوضحت شيماء في رسالتها أنها لا تطمع في العيش أكثر مما كتب لها، مؤكدة: “ماكنخافش وماطمعاش فأني نعيش كتر من لي عشتو الحمدلله، والله لي مكتبوليا ولكم الله غادي نشوفوه”.

كما استحضرت شيماء نعمة الله على المغرب، حيث أشادت بالربيع الذي عم البلاد والخير الذي حمله هذا الشتاء، معتبرة كل هذا كرمًا من الله عز وجل.

وختمت رسالتها بالدعاء قائلة: “اللهم لك الحمد والشكر على كل شيء، شكون تمنا يشوف عضمة الله، هاداك نهار الكبير، اللهم ارزقنا الجنة جميعًا يا رب”