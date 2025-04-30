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الكوميدي يسار
الكوميدي يسار

يسار المغاري يوجه تحية لوالدته في تدوينة طريفة بمناسبة عيد ميلاده

30 أبريل، 2025 - 11:16 صباحًا
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هبة بريس-إ.السملالي

بطريقته العفوية والساخرة، اختار الفنان الكوميدي يسار المغاري أن يحتفل بعيد ميلاده على “إنستغرام”، بتدوينة ضحّكت متابعيه وأثارت إعجاب جمهوره العريض.

وكتب يسار في منشوره:“في مثل هذا اليوم توجعت سيدة وتألمت وتمخضت، لتلد لكم هاد راس طارّو لي كيفرّنس لفوق!”
عبارة غريبة؟ ربما. لكن هذا هو يسار كما عوّدنا، لا يمر عليه أي حدث عادي دون أن يضع عليه بصمته الكوميدية الخاصة.

لكن وسط هذا المرح، لم ينسَ أن يوجه تحية لوالدته، قائلاً:
“كل عام وأمي بخير”، ثم اختتم التدوينة :

“وعيد ميلاد سعيد خويا يسار، راك عزيز. وكل عام وأنتم أحبابي وخوتي وعائلتي وجمهوري ودعمي وسندي.”

المنشور سرعان ما لاقى تفاعلاً واسعاً من المتابعين و أصدقاءه الفنانين بين ضحك، إعجاب، وتمنيات بعيد ميلاد سعيد لفنان بصم اسمه في قلوب المغاربة بخفة ظله و طاقته الإيجابية .

30 أبريل، 2025 - 11:16 صباحًا
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