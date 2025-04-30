يسار المغاري يوجه تحية لوالدته في تدوينة طريفة بمناسبة عيد ميلاده
هبة بريس-إ.السملالي
بطريقته العفوية والساخرة، اختار الفنان الكوميدي يسار المغاري أن يحتفل بعيد ميلاده على “إنستغرام”، بتدوينة ضحّكت متابعيه وأثارت إعجاب جمهوره العريض.
وكتب يسار في منشوره:“في مثل هذا اليوم توجعت سيدة وتألمت وتمخضت، لتلد لكم هاد راس طارّو لي كيفرّنس لفوق!”
عبارة غريبة؟ ربما. لكن هذا هو يسار كما عوّدنا، لا يمر عليه أي حدث عادي دون أن يضع عليه بصمته الكوميدية الخاصة.
لكن وسط هذا المرح، لم ينسَ أن يوجه تحية لوالدته، قائلاً:
“كل عام وأمي بخير”، ثم اختتم التدوينة :
“وعيد ميلاد سعيد خويا يسار، راك عزيز. وكل عام وأنتم أحبابي وخوتي وعائلتي وجمهوري ودعمي وسندي.”
المنشور سرعان ما لاقى تفاعلاً واسعاً من المتابعين و أصدقاءه الفنانين بين ضحك، إعجاب، وتمنيات بعيد ميلاد سعيد لفنان بصم اسمه في قلوب المغاربة بخفة ظله و طاقته الإيجابية .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
9 تعليقات
أجمل حاجة فالعمر هو يكون عندك أم كتسندك، تحية ليها.
تحية تقدير لهذا الفنان الذي يكرم والدته في كل مناسبة.
حتى فالعيد ديالو فكر فالأم، هادشي كيبين الأصل الطيب.
هذه اللفتة الإنسانية تعكس طيب الأخلاق وصدق المشاعر.
الوالدة ديالو تستاهل كل كلمة زوينة قالها عليها، الله يخليها ليه.
الأم هي النور الأول في حياة كل شخص، وكل تحية لها قليلة.
يسار داير البوز ولكن بطريقة محترمة وبمعاني إنسانية.
ما أجمل أن يبدأ الإنسان عامه الجديد بامتنان لأمه.
تحية كبيرة ليسار لي ما نسا فضل الأم ديالو فهاد المناسبة.