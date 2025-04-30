من الظل إلى الأضواء… دنيا بطمة تتحدث عن الاعتراف المتأخر بموهبتها
هبة بريس-إ.السملالي
صرّحت الفنانة المغربية دنيا بطمة في لقاء إعلامي أن بداياتها الفنية داخل المغرب لم تكن ميسّرة، حيث لم تحظَ، حسب تعبيرها، بالاعتراف الكافي رغم قوة صوتها واجتهادها.
وأكدت أنها شعرت آنذاك بنوع من الإقصاء، ما دفعها إلى البحث عن فرص خارج أرض الوطن.
وأضافت بطمة أن مشاركتها في برامج ومسابقات غنائية دولية كانت نقطة التحول في مسارها الفني، حيث استطاعت أن تفرض اسمها وتحظى بالاهتمام والتقدير الذي كانت تفتقده في البداية.
وأشارت إلى أن هذا النجاح منحها القوة للعودة إلى بلدها بثقة أكبر، ومكانة فنية أقوى.
وختمت الفنانة المغربية تصريحها بالتأكيد على أن “لكل مجتهد نصيب”، مشددة على أن الإصرار والعمل الجاد كفيلان بفتح الأبواب أمام أي موهبة حقيقية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
الحمد لله اللي لقات فرصة تبان فبرامج دولية وتحقق ذاتها.
الصوت الجميل لا يُهمَل طويلاً، فلا بد أن يجد صداه.
الفنان الحقيقي لا يتوقف عند العراقيل بل يحولها إلى فرص.
تقدير الفنان يجب أن يبدأ من بلده، لا أن يبحث عنه في الخارج.
الإبداع يحتاج إلى بيئة داعمة، لكن الإصرار يصنع النجاح.
مسيرتها تثبت أن الطموح والعمل الجاد هما سر التفوق.
ما حدث مع دنيا بطمة هو درس لكل موهبة تعاني من التهميش.
دنيا بطمة دازت من طريق صعيب ولكن تحداتو بالصبر.
الموهبة كتشق طريقها كيفما كانت الظروف إلا كان الإصرار.
ماشي ضروري يجي التقدير من بلادك باش تبين القيمة ديالك.
الرجوع ديالها للمغرب بثقة كيبين أنها فعلا نجحات.
الإقصاء كيعاني منو بزاف ديال الفنانين فبدايتهم.
دنيا بطمة فعلا صوتها قوي وكانت تستاهل الاعتراف من الأول.
لكل مجتهد نصيب فعلًا، وقد أثبتت دنيا هذه القاعدة.