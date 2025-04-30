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من الظل إلى الأضواء… دنيا بطمة تتحدث عن الاعتراف المتأخر بموهبتها

من الظل إلى الأضواء… دنيا بطمة تتحدث عن الاعتراف المتأخر بموهبتها

30 أبريل، 2025 - 12:15 مساءً
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هبة بريس-إ.السملالي

صرّحت الفنانة المغربية دنيا بطمة في لقاء إعلامي أن بداياتها الفنية داخل المغرب لم تكن ميسّرة، حيث لم تحظَ، حسب تعبيرها، بالاعتراف الكافي رغم قوة صوتها واجتهادها.

وأكدت أنها شعرت آنذاك بنوع من الإقصاء، ما دفعها إلى البحث عن فرص خارج أرض الوطن.

وأضافت بطمة أن مشاركتها في برامج ومسابقات غنائية دولية كانت نقطة التحول في مسارها الفني، حيث استطاعت أن تفرض اسمها وتحظى بالاهتمام والتقدير الذي كانت تفتقده في البداية.

وأشارت إلى أن هذا النجاح منحها القوة للعودة إلى بلدها بثقة أكبر، ومكانة فنية أقوى.

وختمت الفنانة المغربية تصريحها بالتأكيد على أن “لكل مجتهد نصيب”، مشددة على أن الإصرار والعمل الجاد كفيلان بفتح الأبواب أمام أي موهبة حقيقية.

30 أبريل، 2025 - 12:15 مساءً
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