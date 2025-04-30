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الحبس النافذ لمختلسي أموال اتصالات المغرب بفاس

الحبس النافذ لمختلسي أموال اتصالات المغرب بفاس

30 أبريل، 2025 - 11:58 مساءً
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هبة بريس- مكتب فاس

أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، إصدار حكم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف (18 شهراً) بحق موظفَين من فرع شركة اتصالات المغرب بفاس، حيث كانا متورطين في قضية اختلاس أموال عامة.

وجاء الحكم بعد أن تابعت النيابة العامة القضية المرفوعة بتهم تشمل:
* اختلاس أموال عمومية،
* التزوير في محرر تجاري واستعماله،
* إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعلومات وتغييرها،
* التزوير في وثائق معلوماتية ألحقت ضرراً بالغير.

وقد أسفرت جهود الإدارة المركزية للشركة عن اكتشاف هذه الاختلالات، مما أدى إلى إحالة الملف إلى فرقة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس. وتمكنت عناصر الفرقة من تفكيك خيوط القضية وإثبات تلاعبات خطيرة في النظام المعلوماتي والمعاملات المالية، مسجلة بذلك خطوة هامة في مكافحة الفساد المالي.

يُعد هذا الحكم تحذيرًا قاطعًا لجميع من يحاول التلاعب بأموال الشركات والمؤسسات العامة، ويؤكد حرص القضاء على تطبيق العدالة بكل حزم وشفافية.

30 أبريل، 2025 - 11:58 مساءً
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