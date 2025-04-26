برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بلقب كأس ملك إسبانيا
هبة بريس – رياضة
توج فريق برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه المثير 3-2 على ريال مدريد في الكلاسيكو الذي أقيم مساء السبت على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية.
الشوط الأول شهد تفوقًا لبرشلونة، الذي سيطر على الكرة مع تراجع ريال مدريد. وفي الدقيقة 15، أهدر فيران توريس فرصة خطيرة، بينما كاد يامال يسجل في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة مرت بجوار القائم. في الدقيقة 28، سجل برشلونة هدف التقدم بعد تمريرة من كوندي إلى يامال الذي مررها إلى بيدري ليسجل هدفًا رائعًا من خارج منطقة الجزاء.
في الشوط الثاني، سجل ريال مدريد هدف التعادل في الدقيقة 70 عبر كيليان مبابي من ضربة حرة، ثم أضاف أوريلين تشواميني هدف التقدم في الدقيقة 77 برأسية من ركنية. وفي الدقيقة 84، عادل فيران توريس النتيجة لصالح برشلونة بعد تمريرة من يامال. وفي الدقيقة 90+6، تم إلغاء ركلة جزاء لصالح رافينيا بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية.
في الدقيقة 115، سجل كوندي هدف الفوز لصالح برشلونة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة خاطئة من مودريتش.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
مبروك لعشاق البارصا لقب مستحق عن جدارة.
برافو البارصا ديما كبار فالمواعيد الكبيرة.
ميسي مشى ولكن روح البارصا باقية مع الصغار.
ركلة الجزاء الملغية رجعات الكفة لصالح برشلونة.
ريال مدريد حاول ولكن البارصا كانت أقوى الليلة.
حتى المدرب ديال برشلونة دار تغييرات حاسمة فالوقت الصح.
أشواط إضافية فيها أعصاب ولكن البارصا كانت الأذكى.
برشلونة مبغاش يعطي الفرصة لريال مدريد يتنفس.
برافو للبارصا رجعو الهيبة ديالهم فالكلاسيكو.
ماتش كان حارق من الدقة اللولى حتى لآخر دقيقة.
فينكم يا مشجعين الريال اليوم بان العجز ديالكم.
بيدري كيبان أنه مشروع نجم كبير فالعالم.
الريال دار مجهود ولكن الحظ ماكانش معاهم هاد النهار.
هدف كوندي فالاشواط الإضافية قتل الحماس ديال الريال.
تحية خاصة لحارس برشلونة اللي تصدى لفرص خطيرة.
يامال لعب ماتش خيالي وساهم فالفوز التاريخي.
البارصا لعبو برجولة وخلاو كلشي فوق أرضية الملعب.
اليوم العرس كتالوني والحزن مدريدي بلا مناقشة.