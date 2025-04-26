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برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة ضد ريال مدريد

برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بلقب كأس ملك إسبانيا

26 أبريل، 2025 - 11:51 مساءً
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هبة بريس – رياضة

توج فريق برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه المثير 3-2 على ريال مدريد في الكلاسيكو الذي أقيم مساء السبت على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية.

الشوط الأول شهد تفوقًا لبرشلونة، الذي سيطر على الكرة مع تراجع ريال مدريد. وفي الدقيقة 15، أهدر فيران توريس فرصة خطيرة، بينما كاد يامال يسجل في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة مرت بجوار القائم. في الدقيقة 28، سجل برشلونة هدف التقدم بعد تمريرة من كوندي إلى يامال الذي مررها إلى بيدري ليسجل هدفًا رائعًا من خارج منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني، سجل ريال مدريد هدف التعادل في الدقيقة 70 عبر كيليان مبابي من ضربة حرة، ثم أضاف أوريلين تشواميني هدف التقدم في الدقيقة 77 برأسية من ركنية. وفي الدقيقة 84، عادل فيران توريس النتيجة لصالح برشلونة بعد تمريرة من يامال. وفي الدقيقة 90+6، تم إلغاء ركلة جزاء لصالح رافينيا بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

في الدقيقة 115، سجل كوندي هدف الفوز لصالح برشلونة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة خاطئة من مودريتش.

26 أبريل، 2025 - 11:51 مساءً
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