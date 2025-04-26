إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات يخلف إصابات في صفوف الدراجين ومرافقيهم

هبة بريس- ع محياوي

في حادث مأساوي وقع صباح اليوم السبت، شهدت منطقة مولاي يعقوب حادث انقلاب حافلة كانت تقل فريق حسنية جرسيف للدراجات.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة “هبة بريس”، فإن الحافلة انقلبت بشكل مفاجئ على مستوى إحدى المنعرجات الوعرة بسبب انفجار إحدى العجلات الخلفية للحافلة أثناء توجه الفريق لإجراء إحدى مقابلاته الرسمية بوزان.

وقد أسفر الحادث، عن عدد كبير من الإصابات في صفوف اللاعبين ومرافقيهم، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت ذات المصادر أن بعض الإصابات وصفت بالخفيفة، فيما تم وضع حالات أخرى تحت المراقبة الطبية الدقيقة، مع تدخل عاجل لفرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية لتأمين المكان ومباشرة عمليات الإنقاذ.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً عاجلاً لمعرفة أسباب الحادث.