close button
إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات
إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات

إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات يخلف إصابات في صفوف الدراجين ومرافقيهم

26 أبريل، 2025 - 10:02 مساءً
0

هبة بريس- ع محياوي

في حادث مأساوي وقع صباح اليوم السبت، شهدت منطقة مولاي يعقوب حادث انقلاب حافلة كانت تقل فريق حسنية جرسيف للدراجات.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة “هبة بريس”، فإن الحافلة انقلبت بشكل مفاجئ على مستوى إحدى المنعرجات الوعرة بسبب انفجار إحدى العجلات الخلفية للحافلة أثناء توجه الفريق لإجراء إحدى مقابلاته الرسمية بوزان.

وقد أسفر الحادث، عن عدد كبير من الإصابات في صفوف اللاعبين ومرافقيهم، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت ذات المصادر أن بعض الإصابات وصفت بالخفيفة، فيما تم وضع حالات أخرى تحت المراقبة الطبية الدقيقة، مع تدخل عاجل لفرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية لتأمين المكان ومباشرة عمليات الإنقاذ.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً عاجلاً لمعرفة أسباب الحادث.

26 أبريل، 2025 - 10:02 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الدرك الملكي - صورة تعبيرية

تارودانت.. ثلاثيني يهتك عرض شقيقتين قاصرتين من عائلته

2025-04-26 / 23:04
صورة من الأرشيف

فاجعة في الدريوش.. سقوط مروع داخل بئر يُنهي حياة…

2025-04-26 / 21:42
موتسيبي ولقجع وبقية أعضاء الكاف

يتقدمهم لقجع.. موتسيبي يعين 5 نواب جدد له في…

2025-04-26 / 21:13
والد الشابة الضحية

جريمة ثلاثاء لولاد.. أب الشابة الضحية يكشف التفاصيل الكاملة…

2025-04-26 / 20:32
حادث سير - مراكش

حادث سير مروع بين سيارتين يخلف خسائر جسيمة بمراكش…

2025-04-26 / 19:08
سفيان البقالي

سفيان البقالي يحل ثانيا في ملتقى شيامن للدوري الماسي

2025-04-26 / 18:44
فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من السيارات بمراكش (صور)

فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من…

2025-04-26 / 17:52
انفراد.. متابعة أستاذ في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية بسبب التحرش بتلميذة قاصر

انفراد.. متابعة أستاذ في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية…

2025-04-26 / 15:33
فوزي لقجع

عاجل.. فوزي لقجع نائبا أولا لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة…

2025-04-26 / 15:02
الحسيمة.. نزاع عائلي حول "بئر" يتحول إلى مجزرة دموية  

الحسيمة.. نزاع عائلي حول “بئر” يتحول إلى مجزرة دموية…

2025-04-26 / 13:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى