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الدرك الملكي
الدرك الملكي

كلميم ..توقيف أربعة قاصرين مشتبه فيهم في حريق واحة ” تغجيجت”

30 أبريل، 2025 - 1:34 مساءً
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هبة بريس – كلميم

وضع أربعة قاصرين رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية كلميم، للبحث معهم في ظروف وملابسات الاشتباه في تورطهم في إضرام النار في واحة تغجيجت مما تسبب في احتراق 1300 نخلة وخسائر في المواشي .

وكانت مصالح الدرك الملكي بتغجيجت قد اوقفت القاصرين المشتبه فيهم في إضرام النار في اهم الواحات بالجنوب مما تسبب في خسائر مادية من المزروعات فاقت عشرة هكتارات.

30 أبريل، 2025 - 1:34 مساءً
14

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‫14 تعليقات

  1. كيما كانو يقولوا، الوقاية خير من العلاج، خاص تكثيف الجهود للحد من هاد الحوادث.

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  4. الله يعاون أصحاب الواحات، خسائر كبيرة فعلاً ولازم يتحملوا المسؤولية اللي تسببوا فيها.

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  5. كارثة كبيرة، خاص السلطات تكون حازمة باش توقف هاد التصرفات اللي كتهدم الاقتصاد المحلي.

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  7. حشومة على هاد القاصرين، واش ما فكروش فالعواقب ديال تصرفهم؟ الله يستر على الواحات.

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  8. بحال هاد الأعمال كتعني تخريب البيئة والاقتصاد ديال المنطقة، خاص القانون يكون صارم.

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  9. ما يمكنش نسكتوا على هاد السلوك اللي كيرتكبوه الأطفال، راه عندهم عواقب كبيرة.

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  12. تصرف قاسي على الواحات، والخسائر كبيرة، الله يحفظ البلاد من شرور هذه الفئة.

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  13. ضروري من المتابعة القضائية، خاصةً أن الفعل كان متعمدًا وسبّب خسائر كبيرة.

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