كلميم ..توقيف أربعة قاصرين مشتبه فيهم في حريق واحة ” تغجيجت”

هبة بريس – كلميم

وضع أربعة قاصرين رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية كلميم، للبحث معهم في ظروف وملابسات الاشتباه في تورطهم في إضرام النار في واحة تغجيجت مما تسبب في احتراق 1300 نخلة وخسائر في المواشي .

وكانت مصالح الدرك الملكي بتغجيجت قد اوقفت القاصرين المشتبه فيهم في إضرام النار في اهم الواحات بالجنوب مما تسبب في خسائر مادية من المزروعات فاقت عشرة هكتارات.