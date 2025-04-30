محكمة إيطالية توزع 70 سنة على دركيين في قضية تعنيف مهاجر مغربي
عبد اللطيف الباز – مكتب ميلانُـو
بعد جلسات محاكمة ماراطونية، أسدلت محكمة ” ماسا كارارا ” في وقت متأخر من ليلة أول أمس الإثنين، الستار على أشهر محاكمة توبع فيها مسؤولون في جهاز الدرك الإيطالي، في قضية تتعلق تعنيف مهاجر مغربي، التي أطاحت بحوالي 23 أمنيين في ملف منعزل مرتبط بالقضية نفسها.
وعلمت « هبة بريس »، من مصارها المطلعة، أن الهيئة القضائية حسمت، ملف الدركيين المتورطين فقد أدانت هيئة الحكم، المفتشين تراواحت بين 8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما قضت بإدانة باقي المتهمين ب10 سنوات حبسا نافذا.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2011، حين تقدم مهاجر مغربي لمكتب المدعي العام للجمهورية، ويسرد وقائع تفيد الإعتداء الجسدي والتعنيف مرفوقة بشهادة طبية ، وهو ما دفع الأخير إلى الأمر بإيفاد لجنة للتحقيق في الأمر.
وقادت التحقيقات في الملف إلى متابعة دركيين، إضافة إلى مجموعة من الأشخاص كانت لهم يد في القضية، ليقرر بإحالة الجميع على قاضي التحقيق، والذي أنهى تحقيقاته في القضية قبل أن تحال على المحاكمة العلنية، حيث أفضت إلى إدانة الجميع بقرابة 70 سنة حبسا نافذا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
ماشي غير الدول النامية اللي كيعذبو، حتى فالدول الأوروبية كاين تجاوزات.
القضية بينات أن المهاجرين عندهم صوت فالقانون.
إيطاليا بينات أنها ما كتسكتش على التعذيب.
الحمد لله العدالة خذات مجراها فهاذ القضية.
القضاء الإيطالي دار خدمتو ودار مثال فالصرامة.
الدركيين تجاوزو القانون وخاصهم العقاب.
هاذ النوع من الأحكام كيعطي شوية من الإنصاف.
هاد الحكم راه نصر للمهاجر اللي تعنف وتبهدل.
اللي وقع فضيحة حقوقية بكل المقاييس.
العدالة خاصها تكون ديما فصف الضحية ماشي الجلاد.
الإدانة كانت ضرورية باش يتردع كل من سولت له نفسو.
من 2011 والمهاجر صابر حتى نال حقو.
اللي دار شي حاجة خاصو يتحاسب مهما كانت رتبته.