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القضاء الإيطالي

محكمة إيطالية توزع 70 سنة على دركيين في قضية تعنيف مهاجر مغربي

30 أبريل، 2025 - 6:19 مساءً
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عبد اللطيف الباز – مكتب ميلانُـو

بعد جلسات محاكمة ماراطونية، أسدلت محكمة ” ماسا كارارا ” في وقت متأخر من ليلة أول أمس الإثنين، الستار على أشهر محاكمة توبع فيها مسؤولون في جهاز الدرك الإيطالي، في قضية تتعلق تعنيف مهاجر مغربي، التي أطاحت بحوالي 23 أمنيين في ملف منعزل مرتبط بالقضية نفسها.

وعلمت « هبة بريس »، من مصارها المطلعة، أن الهيئة القضائية حسمت، ملف الدركيين المتورطين فقد أدانت هيئة الحكم، المفتشين تراواحت بين 8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما قضت بإدانة باقي المتهمين ب10 سنوات حبسا نافذا.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2011، حين تقدم مهاجر مغربي لمكتب المدعي العام للجمهورية، ويسرد وقائع تفيد الإعتداء الجسدي والتعنيف مرفوقة بشهادة طبية ، وهو ما دفع الأخير إلى الأمر بإيفاد لجنة للتحقيق في الأمر.

وقادت التحقيقات في الملف إلى متابعة دركيين، إضافة إلى مجموعة من الأشخاص كانت لهم يد في القضية، ليقرر بإحالة الجميع على قاضي التحقيق، والذي أنهى تحقيقاته في القضية قبل أن تحال على المحاكمة العلنية، حيث أفضت إلى إدانة الجميع بقرابة 70 سنة حبسا نافذا.

30 أبريل، 2025 - 6:19 مساءً
13

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‫13 تعليقات

  1. ماشي غير الدول النامية اللي كيعذبو، حتى فالدول الأوروبية كاين تجاوزات.

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