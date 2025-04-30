أمن أكادير ينفي الإشاعات: لا وجود لعصابة اختطاف الأطفال

هبة بريس – أكادير

تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع منشورات رقمية وتسجيلات صوتية تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يومه الأربعاء 30 أبريل الجاري، تدعي بشكل وجود عصابة إجرامية مزعومة تختطف الأطفال بواسطة سيارة بمدينة أكادير وضواحيها.

وأكدت ولاية أمن أكادير في بلاغ لها أنها باشرت عملية مراجعة شاملة للسجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، حيث تبين أنه لم يتم نهائيا تسجيل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص واقعة اختطاف باستعمال الأسلوب الإجرامي الوارد بالمنشورات المتداولة.

وقد نفت ولاية أمن أكادير هذا الخبر الزائف مشيرة إلى أنه يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة، وتوقيف المتورطين فيها.