close button
ولاية أمن أكادير
ولاية أمن أكادير

أمن أكادير ينفي الإشاعات: لا وجود لعصابة اختطاف الأطفال

30 أبريل، 2025 - 6:30 مساءً
14

هبة بريس – أكادير

تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع منشورات رقمية وتسجيلات صوتية تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يومه الأربعاء 30 أبريل الجاري، تدعي بشكل وجود عصابة إجرامية مزعومة تختطف الأطفال بواسطة سيارة بمدينة أكادير وضواحيها.

وأكدت ولاية أمن أكادير في بلاغ لها أنها باشرت عملية مراجعة شاملة للسجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، حيث تبين أنه لم يتم نهائيا تسجيل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص واقعة اختطاف باستعمال الأسلوب الإجرامي الوارد بالمنشورات المتداولة.

وقد نفت ولاية أمن أكادير هذا الخبر الزائف مشيرة إلى أنه يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة، وتوقيف المتورطين فيها.

30 أبريل، 2025 - 6:30 مساءً
14

مقالات ذات صلة

القضاء الإيطالي

محكمة إيطالية توزع 70 سنة على دركيين في قضية…

2025-04-30 / 18:19
الدرك الملكي

كلميم ..توقيف أربعة قاصرين مشتبه فيهم في حريق واحة…

2025-04-30 / 13:34
العثور على جثة شاب قرب محطة القطار بطنجة في ظروف غامضة

العثور على جثة شاب قرب محطة القطار بطنجة في…

2025-04-30 / 11:45
بني ملال.. إيقاف 3 أشخاص هددوا شرطيا واستولوا على سيارته ومسدسه الوظيفي

بني ملال.. إيقاف 3 أشخاص هددوا شرطيا واستولوا على…

2025-04-30 / 10:17
إنزكان.. العثور على جثة سيدة إفريقية داخل منزلها بالقليعة

إنزكان.. العثور على جثة سيدة إفريقية داخل منزلها بالقليعة

2025-04-30 / 01:47
حرائق واحات طاطا

في انتظار تفعيل برنامج الوقاية.. الحرائق تهدد الواحات في…

2025-04-29 / 22:45
حادث سير في تطوان

تطوان.. انقلاب شاحنة في عين الحصن يُخلّف إصابة السائق…

2025-04-29 / 22:38
استنفار أمني

حقيبة مشبوهة تستنفر مصالح الأمن بمراكش

2025-04-29 / 21:08
الدرك الملكي - صورة تعبيرية

الصويرة.. مداهمة وكر مخدرات داخل “معصرة تقليدية” بأوناغة وفرار…

2025-04-29 / 19:02
الإسعاف - صورة تعبيرية

19 قتيلاً و3018 جريحاً في حوادث السير خلال أسبوع

2025-04-29 / 18:26

‫14 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى