مراكش.. الدرك الملكي يوقف أشخاص ضمنهم سيدة بسب ” الفساد “

هبة بريس – محمد الهروالي

تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بأسعادة، ضواحي مدينة مراكش، صباح اليوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكسير زجاج سيارات وممارسة الفساد بدوار بن علال.

وجاءت العملية إثر شكايات وإخبارية توصلت بها المصالح الأمنية، تفيد بقيام ثلاثة أشخاص، في حالة غير طبيعية، بتهشيم زجاج خمس سيارات كانت مركونة أمام منازل أصحابها مساء أمس الثلاثاء.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة بمحكمة مراكش، تم نصب كمين محكم في الساعات الأولى من صباح اليوم، أسفر عن مداهمة منزل واعتقال المشتبه فيهم في حالة تلبس بممارسة الفساد رفقة السيدة.

وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية. ومن المرتقب عرضهم على أنظار العدالة فور انتهاء إجراءات التحقيق.