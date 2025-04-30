close button
الدرك الملكي
الدرك الملكي

مراكش.. الدرك الملكي يوقف أشخاص ضمنهم سيدة بسب ” الفساد “

30 أبريل، 2025 - 9:46 مساءً
0

هبة بريس – محمد الهروالي

تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بأسعادة، ضواحي مدينة مراكش، صباح اليوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكسير زجاج سيارات وممارسة الفساد بدوار بن علال.

وجاءت العملية إثر شكايات وإخبارية توصلت بها المصالح الأمنية، تفيد بقيام ثلاثة أشخاص، في حالة غير طبيعية، بتهشيم زجاج خمس سيارات كانت مركونة أمام منازل أصحابها مساء أمس الثلاثاء.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة بمحكمة مراكش، تم نصب كمين محكم في الساعات الأولى من صباح اليوم، أسفر عن مداهمة منزل واعتقال المشتبه فيهم في حالة تلبس بممارسة الفساد رفقة السيدة.

وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية. ومن المرتقب عرضهم على أنظار العدالة فور انتهاء إجراءات التحقيق.

30 أبريل، 2025 - 9:46 مساءً
0

مقالات ذات صلة

أكادير.. القضاء ينصف طالب دكتوراه بعد منعه من التسجيل رغم اجتيازه للاختبارات بنجاح

أكادير.. القضاء ينصف طالب دكتوراه بعد منعه من التسجيل…

2025-04-30 / 22:09
رحمة بورقية

المجلس الأعلى للتربية يدعو لتحديث المنظومة التعليمية لتواكب التحول…

2025-04-30 / 21:31
الداخلة.. الدعوة إلى “مقاربة أممية متجددة” على ضوء التطورات المتعلقة بملف الصحراء المغربية

الداخلة.. الدعوة إلى “مقاربة أممية متجددة” على ضوء التطورات…

2025-04-30 / 21:10
قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بتكثيف دعمهما للمقاولات المغربية، من خلال تقديم قرض قيمته 6 ملايين أورو لشركة “لاماطيم”، المتخصصة في النسيج الطبي. وذكر بلاغ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذا التمويل سيساعد المنتج المغربي على زيادة صادراته نحو الأسواق الأوروبية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية هي الأولى التي تستفيد من ضمان تقاسم المخاطر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في قطاعي الصناعة والبنيات التحتية، بهدف تلبية حاجيات السيولة قصيرة الأجل، في سياق التعافي لما بعد الجائحة. وسيساعد هذا الاستثمار شركة “لاماطيم” على زيادة عرضها لمعدات الوقاية الطبية وتقديم باقة أكثر تنوعا من المنتجات لموردي الخدمات الطبية المحليين والأوروبيين، وذلك بفضل استخدام آلة تعقيم حديثة. كما سيسمح للمنتج المغربي بتنويع إمداداته من الطاقة وتحفيز استخدام الطاقات المتجددة، مع اعتماد نظام الألواح الشمسية بمنشآته الإنتاجية، ما سيؤدي إلى اقتصاد نوعي للطاقة والتكلفة. ونقل البلاغ عن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، قولها “أولويتنا الرئيسية هي دعم الانتعاش الاقتصادي الأخضر وطويل الأمد في منطقتنا”، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للبنك بتحسين مستوى حياة الناس، وإتاحة تأثير ملموس على أرض الواقع و”إعادة البناء بشكل أفضل”. وقالت “تماشيا مع هذا التوجه، ندعم المنتج المغربي لاماطيم في هدفه المتمثل في تزويد الأسواق المحلية والأوروبية بالمنتجات الطبية الأساسية”. من جانبه، رحب المفوض المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفر فاريلي، بهذا الاستثمار من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد جزءا من الدعم المشترك للمقاولات التي تتعافى من وباء “كوفيد-19”. وأضاف السيد فاريلي “يتيح لنا تعاوننا الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعزيز الانتعاش المواتي لإحداث فرص الشغل في البلدان الشريكة لنا”، مشددا على أن هذا المشروع سيدعم، أيضا، قطاع الصحة وقدرته على الصمود، وهما “أمران أساسيان في هذه الأزمة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستثمار الجديد يأتي في أعقاب قرض سابق من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساعد الشركة على إنشاء أول وحدة صناعية لها في المغرب، والمخصصة لإنتاج الأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد، والملابس الواقية المخصصة للأطر الطبية والمرضى.

النواصر.. لقاء تحسيسي حول صحة الأمهات والمواليد لفائدة المجلس…

2025-04-30 / 20:55
زخات رعدية

الطقس غدا الخميس.. زخات رعدية مرتقبة في عدة مناطق

2025-04-30 / 20:14
إغماء وسط الجحيم الحدودي… معبر بني أنصار يتحول إلى فخ يومي للعابرين

إغماء وسط الجحيم الحدودي… معبر بني أنصار يتحول إلى…

2025-04-30 / 20:10
سلا الجديدة.. روائح كريهة تؤرق ساكنة حي المعمورة وتهدد صحتها

سلا الجديدة.. روائح كريهة تؤرق ساكنة حي المعمورة وتهدد…

2025-04-30 / 17:58
كلية سطات.. مُحاكمات علنية تُحاكي الواقع القضائي

كلية سطات.. مُحاكمات علنية تُحاكي الواقع القضائي

2025-04-30 / 17:50
مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.. واقع مأساوي ووضع كارثي (صور)

مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.. واقع مأساوي ووضع…

2025-04-30 / 16:57
الحسيمة…مختل عقليا يثير حالة من الهلع وسط المدينة  

الحسيمة…مختل عقليا يثير حالة من الهلع وسط المدينة  

2025-04-30 / 16:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى