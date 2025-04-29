الصويرة.. مداهمة وكر مخدرات داخل “معصرة تقليدية” بأوناغة وفرار المروج

هبة بريس – مراكش

في عملية مباغتة ومحكمة، داهمت عناصر الدرك الملكي بمركز أوناغة شرق مدينة الصويرة، يوم أمس الاثنين 28 أبريل، موقعاً مشبوهاً بدوار النكيعة التابع لجماعة حد الدرا، حيث تم اكتشاف وكر سري لتخزين كميات مهمة من المخدرات داخل بناية تُستغل كـ”معصرة تقليدية”.

العملية، التي نُفذت تحت إشراف مباشر من قائد المركز، كشفت عن وجود كميات كبيرة من “الكيف” الخام و”الشيرا” و”الطابا”، إضافة إلى دراجة نارية يُرجّح استخدامها في توزيع المواد المحظورة.

وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيه الرئيسي تمكن من الفرار لحظات قبل اقتحام المكان، ما دفع المصالح الدركية إلى إطلاق تحريات دقيقة لتعقب أثره، وسط ترجيحات بامتداد نشاطه إلى شركاء محتملين ضمن شبكة ترويج وتخزين واسعة.

وقد خلّفت هذه المداهمة ارتياحاً لدى الساكنة، التي عبّرت في مناسبات سابقة عن قلقها من أنشطة مشبوهة بالمنطقة، بينما تتواصل التحقيقات بإشراف من النيابة العامة المختصة لتحديد باقي المتورطين واتخاذ المتعين قانوناً.