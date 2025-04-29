الصويرة.. مداهمة وكر مخدرات داخل “معصرة تقليدية” بأوناغة وفرار المروج
هبة بريس – مراكش
في عملية مباغتة ومحكمة، داهمت عناصر الدرك الملكي بمركز أوناغة شرق مدينة الصويرة، يوم أمس الاثنين 28 أبريل، موقعاً مشبوهاً بدوار النكيعة التابع لجماعة حد الدرا، حيث تم اكتشاف وكر سري لتخزين كميات مهمة من المخدرات داخل بناية تُستغل كـ”معصرة تقليدية”.
العملية، التي نُفذت تحت إشراف مباشر من قائد المركز، كشفت عن وجود كميات كبيرة من “الكيف” الخام و”الشيرا” و”الطابا”، إضافة إلى دراجة نارية يُرجّح استخدامها في توزيع المواد المحظورة.
وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيه الرئيسي تمكن من الفرار لحظات قبل اقتحام المكان، ما دفع المصالح الدركية إلى إطلاق تحريات دقيقة لتعقب أثره، وسط ترجيحات بامتداد نشاطه إلى شركاء محتملين ضمن شبكة ترويج وتخزين واسعة.
وقد خلّفت هذه المداهمة ارتياحاً لدى الساكنة، التي عبّرت في مناسبات سابقة عن قلقها من أنشطة مشبوهة بالمنطقة، بينما تتواصل التحقيقات بإشراف من النيابة العامة المختصة لتحديد باقي المتورطين واتخاذ المتعين قانوناً.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
المخدرات كتنخر المجتمع وهاد المجهودات كتحمينا.
مثل هذه التحركات الأمنية تجعل المواطنين يستعيدون ثقتهم في الدولة.
المواد المضبوطة دليل قاطع على وجود شبكة منظمة.
المجرمين بحال هاد خاصهم أقصى العقوبات باش يكونو عبرة.
الهروب لا يعني البراءة، والتحقيق سيوصل للحقائق.
واش معقول معصرة تقليدية تتحول لمخزن ديال المخدرات.
القانون خاصو يتطبق بصرامة فحق كل من تورط فهاد الشبكة.
التحقيقات المستمرة غادي تكشف بزاف ديال المفاجآت.
خاص تحقيق معمق باش يتعرفو الشركاء ديال المشتبه فيه.
الساكنة تستحق الأمان وعلى الدولة أن تستمر في حملات التنظيف.
كيف يعقل أن تبقى مثل هذه الأوكار قائمة وسط الساكنة.
الهروب ديال المشتبه فيه كيبين أنه كان عارف راسو مراقب.
الساكنة فدوار النكيعة كانت عايشة فالرعب بسبب هاد الأنشطة.
كنتمناو السلطات ما توقفش هنا وتكمل البحث حتى للنهاية.
الدرك الملكي دار خدمتو بصح وكشف وكر خطير في الوقت المناسب.
المعصرة كانت مجرد غطاء لترويج السموم وسط الدوار.
نشكر الدرك الملكي على تدخلهم الحاسم لمحاربة الإجرام.
المعصرة كانت واجهة مزيفة لأنشطة خطيرة وممنوعة.