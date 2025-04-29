تطوان.. انقلاب شاحنة في عين الحصن يُخلّف إصابة السائق بجروح طفيفة

هبة بريس – تطوان

شهدت منطقة عين الحصن بإقليم تطوان، مساء اليوم الثلاثاء، حادث سير خطير إثر انقلاب شاحنة كانت محمّلة بمعدات مائية، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح طفيفة.

وفور وقوع الحادث، تدخلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بسرعة إلى عين المكان، حيث قُدّمت الإسعافات الأولية للسائق، قبل نقله إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم فتح تحقيق للكشف عن أسباب وملابسات الحادث، الذي أثار قلق الساكنة، خصوصاً أن هذه الطريق تُعرف بتكرار الحوادث بشكل شبه يومي.

ولقي التدخل السريع للسلطات استحساناً من قبل المواطنين، إذ ساهم في تأمين الموقع وتفادي أي تطورات إضافية.