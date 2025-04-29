تطوان.. انقلاب شاحنة في عين الحصن يُخلّف إصابة السائق بجروح طفيفة
هبة بريس – تطوان
شهدت منطقة عين الحصن بإقليم تطوان، مساء اليوم الثلاثاء، حادث سير خطير إثر انقلاب شاحنة كانت محمّلة بمعدات مائية، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح طفيفة.
وفور وقوع الحادث، تدخلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بسرعة إلى عين المكان، حيث قُدّمت الإسعافات الأولية للسائق، قبل نقله إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد تم فتح تحقيق للكشف عن أسباب وملابسات الحادث، الذي أثار قلق الساكنة، خصوصاً أن هذه الطريق تُعرف بتكرار الحوادث بشكل شبه يومي.
ولقي التدخل السريع للسلطات استحساناً من قبل المواطنين، إذ ساهم في تأمين الموقع وتفادي أي تطورات إضافية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
خاصنا نطلبوا من المسؤولين يراجعوا الطرقات، لأن الحوادث متكررة والمواطنين في خطر.
للأسف الحوادث فالمنطقة هادي ماشي حاجة جديدة، خاصهم يحسنوا البنية التحتية باش نقللوا من هاد الحوادث.
الحمد لله أن السائق أصيب بجروح طفيفة، ولكن الطريق ديال عين الحصن فعلاً كتحتاج لإصلاحات كبيرة باش نتفادوا هاد الحوادث المتكررة.
الشكر لكل من ساهم في التدخل، ولكن خاصنا نكونوا أكثر حذر فمثل هاد الطرقات.
الله يحفظ، الحمد لله أن التدخل كان سريع، ولكن خاص السلطات تركز أكثر على سلامة الطرقات اللي كتكون خطر على السائقين.
التدخل السريع من الدرك والوقاية المدنية كان مشرف، ولكن الطريق خاصها صيانة.
الحوادث فهاد الطريق ولاو يتكررو بزاف، خاص السلطات تعطي لهذا الموضوع أهمية أكثر.
الحوادث فهاد الطريق ولاو عاديين، خاص الناس يكونوا أكثر حرص على السلامة.
الحمد لله على سلامة السائق، ولكن لازم يتداركوا الوضع فالطرق باش نتجنبوا الحوادث المستقبلية.
غير تدخل السلطات كان كافي باش تجنبنا عواقب أسوأ، خاصنا نظلوا يقظين فالمستقبل.
تدخل الوقاية المدنية والدرك الملكي كان سريع، وهذا شيء مفرح رغم الحادث.