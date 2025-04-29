فرقة محاربة العصابات تضع حدا لنشاط أخطر عصابة لترويج المخدرات بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر
تمكنت فرقة محاربة العصابات بمراكش من ضبط وإيقاف ثلاثة أشخاص متن سيارة نفعية في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات.
عملية تفتيش السيارة أسفرت عن حجز 531 صفيحة من مخدر الشيرا بوزن إجمالي بلغ 51 كيلوغرام، و59 غرام من مسحوق الكوكايين، ورزم من مسحوق مخدر الشيرا بلغ وزنها كيلوغرامين ونصف، و18 علبة بلاستيكية من مسحوق مخدر الشيرا بوزن واحد كيلوغرام، وعشر كموسات من مسحوق مخدر الكيف بلغ وزنها 48 غرام، و40 غرام من عشبة الماريخوانا.
كما تم حجز أربع لوحات ترقيم معدنية مزورة وساطور من الحجم الكبير.
بناء عليه وتحت إشراف النيابة العامة المختصة تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث عن ظروف وملابسات هذا النشاط الإجرامي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
لازم تكون المتابعة القضائية صارمة فحق هاد النوع من المجرمين.
هاد الكمية الكبيرة من المخدرات كتشير لشبكة منظمة وخطيرة.
عملية كبيرة كتحسب للأمن فمراكش وكتبيّن الاحترافية ديالهم.
اللي كيدخل فهاد الطريق راه نهايتو يا الحبس يا الندم
خصنا كمجتمع نفيقو بخطورة هاد السموم ونوعّيو الشباب.
مراكش ولاّت هدف لعصابات الترويج، خاص تشديد المراقبة.
السلاح الأبيض واللوحات المزورة كيزيدو من خطورة الجريمة.
تحية لرجال الأمن اللي كيعرضو حياتهم للخطر باش يحميو البلاد.
51 كيلو ديال الشيرا رقم مهول، وكان ممكن يوصل لآلاف الشباب.
التنسيق بين الفرق الأمنية مهم فمحاربة هاد الشبكات.
اللي داروه فرقة محاربة العصابات كيشرف العمل الأمني الوطني.
المخدرات ماشي غير تجارة، راه دمار شامل للمجتمع.
النيابة العامة خاصها تعمق البحث باش يطيحو حتى الرؤوس الكبيرة.