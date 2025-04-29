فرقة محاربة العصابات تضع حدا لنشاط أخطر عصابة لترويج المخدرات بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت فرقة محاربة العصابات بمراكش من ضبط وإيقاف ثلاثة أشخاص متن سيارة نفعية في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات.

عملية تفتيش السيارة أسفرت عن حجز 531 صفيحة من مخدر الشيرا بوزن إجمالي بلغ 51 كيلوغرام، و59 غرام من مسحوق الكوكايين، ورزم من مسحوق مخدر الشيرا بلغ وزنها كيلوغرامين ونصف، و⁠18 علبة بلاستيكية من مسحوق مخدر الشيرا بوزن واحد كيلوغرام، وعشر كموسات من مسحوق مخدر الكيف بلغ وزنها 48 غرام، و⁠40 غرام من عشبة الماريخوانا.

كما تم حجز أربع لوحات ترقيم معدنية مزورة وساطور من الحجم الكبير.

بناء عليه وتحت إشراف النيابة العامة المختصة تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث عن ظروف وملابسات هذا النشاط الإجرامي.