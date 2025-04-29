مراكش.. ايداع المتورط في إلحاق خسائر بعدد من السيارات سجن الأوداية
محمد ضاهر – هبة بريس
علمت الجريدة أن النيابة العامة بابتدائية مراكش قررت، قبل قليل من زوال اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، متابعة المتورط في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطراً على المواطنين، في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الأوداية.
كما قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش متابعة الموقوف بتهم إلحاق خسائر بملك الغير والتهديد في حق المواطنين بواسطة السلاح.
تجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تمكنت، السبت الماضي، من اعتقال المتهم، بعد انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق إقدامه على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بأحد أحياء منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، مستعملاً سلاحاً أبيض من الحجم الكبير.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
من غير المقبول أن يكون هناك شخص في مجتمعنا يقوم بتدمير الممتلكات العامة والخاصة باستخدام سلاح أبيض.
من المؤكد أن العقوبات الرادعة ستساهم في الحد من انتشار هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع.
هاد النوع ديال الجرائم خاصهم يتعاقبوا بأقصى العقوبات، باش يكونوا عبرة للآخرين.
انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زاد من الوعي حول خطورة هذه الأفعال، ويجب أن يكون هناك ردع حقيقي.
الفيديو لي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلى الناس كيشوفوا خطورة هاد السلوك، وكيطلبوا بالقصاص.
اللي يستعمل السلاح الأبيض فهكذا ظروف خاص يعرف أنه غادي يواجه عواقب قاسية.
واش غادي نقبلو أنو كاينين مجرمين كيستعرضوا العضلات بالسلاح فوسط الناس؟ ضروري من قوانين صارمة.
لا يجوز لأي شخص أن يهدد الآخرين بالسلاح، ويجب أن يكون هناك تفاعل سريع من السلطات لمحاسبته.
دابا بما أن هاد الشخص في السجن، نتمناو أن العدالة تكون عادلة وتطبق القانون عليه بحزم.
فين وصلنا في بلادنا؟ حنا محتاجين لعدالة صادقة باش تحاسب هاد الناس لي كيديروا الخراب فالمجتمع.
هذا النوع من الجرائم يتطلب تدابير أمنية مشددة لضمان عدم تكرارها في المستقبل.
القانون يجب أن يلاحق المجرمين مهما كان مركزهم أو مكانتهم في المجتمع، ولا يجب التساهل معهم.
السلاح الأبيض في يد مجرم راه خطر كبير على المواطنين، خاصنا ردع حازم.
السجن هو أقل ما يستحقه هذا المجرم بعد الأذى الذي ألحقه بالآخرين، ولا بد من تطبيق القانون.
الناس اللي كيهددوا الآخرين بالسلاح خاصهم يتحاسبو بشدة باش يكونوا عبرة.