مراكش.. ايداع المتورط في إلحاق خسائر بعدد من السيارات سجن الأوداية

محمد ضاهر – هبة بريس

علمت الجريدة أن النيابة العامة بابتدائية مراكش قررت، قبل قليل من زوال اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، متابعة المتورط في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطراً على المواطنين، في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الأوداية.

كما قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش متابعة الموقوف بتهم إلحاق خسائر بملك الغير والتهديد في حق المواطنين بواسطة السلاح.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تمكنت، السبت الماضي، من اعتقال المتهم، بعد انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق إقدامه على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بأحد أحياء منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، مستعملاً سلاحاً أبيض من الحجم الكبير.