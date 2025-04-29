19 قتيلاً و3018 جريحاً في حوادث السير خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 3018 آخرون بجروح، إصابات 133 منهم بليغة، في 2267 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 51 ألفا و417 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و346 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 42 ألفا و71 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و353 ألفا و100 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و311 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و346 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 671 مركبة.