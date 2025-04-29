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استنفار أمني
استنفار أمني

حقيبة مشبوهة تستنفر مصالح الأمن بمراكش

29 أبريل، 2025 - 9:08 مساءً
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محمد ضاهر – هبة بريس

عاش مقهى شعبي بحي عرصة المعاش بالمدينة العتيقة بمراكش، اليوم الثلاثاء، حالة استنفار أمني، بعد العثور على حقيبة مشبوهة نسيها سائح أجنبي بعد مغادرته للمقهى.

وكشفت مصادر للجريدة، أن المستخدمين بالمقهى قاموا بإشعار مصالح الأمن بالحقيبة المشبوهة، حيث حلت بعين المكان عناصر من الدائرة الأمنية الرابعة بعرصة المعاش، مدعومة بوحدة مختصة من فرقة مكافحة المتفجرات والشرطة القضائية.

وبعد عملية التفتيش الدقيق، تبين أن الحقيبة فارغة تمامًا ولا تشكل أي خطر، ليتم رفع حالة الاستنفار وإنهاء التدخل الأمني بنجاح دون تسجيل أي حادث.

29 أبريل، 2025 - 9:08 مساءً
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