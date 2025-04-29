حقيبة مشبوهة تستنفر مصالح الأمن بمراكش
محمد ضاهر – هبة بريس
عاش مقهى شعبي بحي عرصة المعاش بالمدينة العتيقة بمراكش، اليوم الثلاثاء، حالة استنفار أمني، بعد العثور على حقيبة مشبوهة نسيها سائح أجنبي بعد مغادرته للمقهى.
وكشفت مصادر للجريدة، أن المستخدمين بالمقهى قاموا بإشعار مصالح الأمن بالحقيبة المشبوهة، حيث حلت بعين المكان عناصر من الدائرة الأمنية الرابعة بعرصة المعاش، مدعومة بوحدة مختصة من فرقة مكافحة المتفجرات والشرطة القضائية.
وبعد عملية التفتيش الدقيق، تبين أن الحقيبة فارغة تمامًا ولا تشكل أي خطر، ليتم رفع حالة الاستنفار وإنهاء التدخل الأمني بنجاح دون تسجيل أي حادث.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
الله يعطينا بحال هاد الأمن الواعي واليقظ.
المقهى تصرف بمسؤولية وكيوفر مثال للمؤسسات الأخرى.
المواطنين خاصهم ديما يكونو مساهمين فالأمن.
حتى السياح خاصهم ينتبهو لممتلكاتهم.
المدينة العتيقة خاصها تكون آمنة دايما.
نتمناو تكون هاد الواقعة عبرة للسائح والمسؤول.
مراكش تستاهل هاد النوع من الحماية والتدخل السريع.
تدخل محسوب وباحترافية كيبين المستوى العالي.
الخوف كان كبير ولكن الحمد لله دارو الواجب.
الحذر واجب فكل لحظة وبلا تهاون.
فرقة مكافحة المتفجرات دارت خدمتها فصمت وكفاءة.
شكراً لرجال الأمن لي خدمو بصبر واحترام.
ماشي أول مرة الأمن كيبان فيه بحال هاد المستوى.
الحقيبة المشبوهة ممكن تسبب فوضى بلا سبب.
الشرطة بينات لينا بالملموس شنو معنى الجاهزية.