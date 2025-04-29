ابن جرير.. الأمن يطيح بمشتبهَين في سرقة سيارة وتركها بالطريق السيار برشيد

هبة بريس – محمد الهروالي

فتحت الشرطة القضائية بمدينة ابن جرير، مساء أمس الاثنين 28 أبريل، تحقيقاً مع شخص يشتغل بمحل لغسل السيارات وشخص آخر، بعد الاشتباه في تورطهما في سرقة سيارة نفعية ” خفيفة “، تم التخلي عنها لاحقاً ضواحي مدينة برشيد.

وجاء تحرك الشرطة بعد توصّلها بشكاية من صاحب مقهى بشارع الحسن الثاني، أفاد فيها باختفاء سيارته في ظروف غامضة ليلة الجمعة – السبت 25/26 أبريل، وكانت تحتوي على وثائقها الرسمية إلى جانب أوراق شاحنة في ملكية والده، مشيراً إلى شكوكه في أحد المستخدمين بمحل لغسل السيارات سبق أن اختفى المفتاح الثاني لمركبته مباشرة بعد غسلها في شهر غشت الماضي.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المشتبه فيه تغيّب عن عمله بعد اختفاء السيارة، مما دفع بصاحبها للبحث عنه إلى أن عثر عليه داخل مقهى بشارع الأمير مولاي عبد الله، حيث بدا عليه ارتباك واضح، مما زاد من شكوك الضحية، الذي سارع إلى إبلاغ عناصر الأمن.

وقد تدخلت فرقة الدراجين وقامت بتوقيف المعني بالأمر، قبل أن تكشف التحقيقات، مدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة بحي الأمل، أنه استعمل المفتاح الاحتياطي وقاد السيارة نحو البيضاء رفقة شخص آخر، لكنهما تخلّيا عنها عند سد أمني بمحطة الأداء ببرشيد ولاذا بالفرار.

وتمكنت عناصر الأمن من توقيف المرافق الثاني بحي الرياض، فيما يرتقب أن يتوجه صاحب السيارة، اليوم الثلاثاء، إلى سرية الدرك الملكي ببرشيد لاستعادتها.