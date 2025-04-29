شجار بين متقاضين ببهو ابتدائية مراكش يقود لتوقيف 3 أشخاص

محمد ضاهر – هبة بريس

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن عناصر الأمن بالدائرة الخامسة طُلب منها الانتقال إلى مقر المحكمة الابتدائية بباب دكالة بمراكش قبل قليل من زوال اليوم، لتوقيف 3 أشخاص دخلوا في مشادات كلامية تطورت إلى تلاسن واشتباك.

وحسب مصادر الجريدة، فالأطراف المتورطة في الشجار كانت موضوع تقديم أمام النيابة العامة، التي ارتأت متابعة سيدة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وهو ما لم يرق لخصومها، لتنطلق مشادات وتراشق كلامي.

وأكدت نفس المصادر أن عناصر الأمن العاملة داخل ابتدائية مراكش قامت بإيقاف الأطراف المتورطة في الشجار إلى حين حضور عناصر الدائرة الأمنية لإجراء الأبحاث الضرورية، طبقاً لتعليمات النيابة العامة.