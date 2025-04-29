شجار بين متقاضين ببهو ابتدائية مراكش يقود لتوقيف 3 أشخاص
محمد ضاهر – هبة بريس
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن عناصر الأمن بالدائرة الخامسة طُلب منها الانتقال إلى مقر المحكمة الابتدائية بباب دكالة بمراكش قبل قليل من زوال اليوم، لتوقيف 3 أشخاص دخلوا في مشادات كلامية تطورت إلى تلاسن واشتباك.
وحسب مصادر الجريدة، فالأطراف المتورطة في الشجار كانت موضوع تقديم أمام النيابة العامة، التي ارتأت متابعة سيدة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وهو ما لم يرق لخصومها، لتنطلق مشادات وتراشق كلامي.
وأكدت نفس المصادر أن عناصر الأمن العاملة داخل ابتدائية مراكش قامت بإيقاف الأطراف المتورطة في الشجار إلى حين حضور عناصر الدائرة الأمنية لإجراء الأبحاث الضرورية، طبقاً لتعليمات النيابة العامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
الشجار داخل المحكمة يعكس ضعف السيطرة الأمنية على مثل هذه المواقف.
الأمن داخل المحكمة خاصو يكون فالمستوى، من بعد هاد الحوادث واش غادي نبقاو فهاد الوضع؟
كيفاش سيدة تكون فحالة سراح من بعد الشجار؟ هادشي ماشي معقول.
على الأمن أن يكون أكثر يقظة في محيط المحاكم لضمان عدم تكرار هذه الحوادث.
قلة الانضباط داخل الأماكن العامة، خاصة المحاكم، تضر بصورة النظام القضائي.
المهاجمون داخل المحاكم يجب أن يعاقبوا بأشد العقوبات، حتى تكون عبرة للآخرين.
خاص الأمن يدخل في الوقت المناسب، راه الناس تخلط بين العدالة والشجار.
كيفاش الناس ديال المحكمة يسمحوا لهذ الشجار يتطور لهاد الدرجة؟
الناس لي كيخسروا وقت المحكمة فالشجار خصهم يتعاقبو، راه ماشي بلاصتهم.
كان من الأفضل أن يتم التعامل مع جميع الأطراف بحزم أكبر قبل أن يتطور الأمر إلى الشجار.
خصم القضايا القانونية ماشي مكان للشجار، خاص يكون التعامل بكل احترام وهدوء.