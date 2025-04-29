في انتظار تفعيل برنامج الوقاية.. الحرائق تهدد الواحات في طاطا

هبة بريس – طاطا

خلف الحريق الذي اندلع يوم أمس الإثنين 28 أبريل الجاري في واحة تيكسلت التابعة لجماعة وقيادة اديس بإقليم طاطا خسائر فادحة في المنطقة.

فقد أتى الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح أمس، على العديد من أشجار النخيل التي تشتهر بها الواحة، مما أسفر عن تدمير جزء كبير من هذه الثروة الطبيعية.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية فور تلقيها نبأ الحريق، حيث بذلت جهودًا مضاعفة لإخماده، واستمرت عملية مكافحة النيران لساعات طويلة بمشاركة السلطات المحلية وسكان المنطقة. وقد أشارت المصادر نفسها إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كان وراء اندلاع الحريق، وهو ما يستدعي الحاجة الماسة إلى تفعيل البرامج الوقائية بشكل عاجل، خاصة تلك التي تهدف إلى حماية الواحات من مثل هذه الحوادث.

وفي ظل تكرار حرائق الواحات، وحفاظًا على استدامة هذه المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، طالبت فعاليات مدنية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال نهج مقاربة وقائية شاملة.

وأكدت هذه الفعاليات على ضرورة التحقيق في مسببات الحرائق بشكل دقيق، مع إجراء إحصاء شامل للخسائر، وتفعيل آليات تعويض عادلة للفلاحين المتضررين.

كما شددت هذه الأطراف على أهمية اتخاذ تدابير استباقية لتفادي الحرائق، من بينها تعزيز الحراسة في المناطق الأكثر تعرضًا للخطر، وتنقية الحقول المهجورة داخل الواحات، بالإضافة إلى إنشاء ممرات آمنة وفق خطة محكمة تهدف إلى تقليل المخاطر في المستقبل. ومع اقتراب فصل الصيف، يبقى التحدي الأكبر هو كيف يمكن توفير الحماية الكافية للواحات والمزارعين في ظل الظروف المناخية المتقلبة.