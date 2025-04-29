في انتظار تفعيل برنامج الوقاية.. الحرائق تهدد الواحات في طاطا
هبة بريس – طاطا
خلف الحريق الذي اندلع يوم أمس الإثنين 28 أبريل الجاري في واحة تيكسلت التابعة لجماعة وقيادة اديس بإقليم طاطا خسائر فادحة في المنطقة.
فقد أتى الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح أمس، على العديد من أشجار النخيل التي تشتهر بها الواحة، مما أسفر عن تدمير جزء كبير من هذه الثروة الطبيعية.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية فور تلقيها نبأ الحريق، حيث بذلت جهودًا مضاعفة لإخماده، واستمرت عملية مكافحة النيران لساعات طويلة بمشاركة السلطات المحلية وسكان المنطقة. وقد أشارت المصادر نفسها إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كان وراء اندلاع الحريق، وهو ما يستدعي الحاجة الماسة إلى تفعيل البرامج الوقائية بشكل عاجل، خاصة تلك التي تهدف إلى حماية الواحات من مثل هذه الحوادث.
وفي ظل تكرار حرائق الواحات، وحفاظًا على استدامة هذه المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، طالبت فعاليات مدنية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال نهج مقاربة وقائية شاملة.
وأكدت هذه الفعاليات على ضرورة التحقيق في مسببات الحرائق بشكل دقيق، مع إجراء إحصاء شامل للخسائر، وتفعيل آليات تعويض عادلة للفلاحين المتضررين.
كما شددت هذه الأطراف على أهمية اتخاذ تدابير استباقية لتفادي الحرائق، من بينها تعزيز الحراسة في المناطق الأكثر تعرضًا للخطر، وتنقية الحقول المهجورة داخل الواحات، بالإضافة إلى إنشاء ممرات آمنة وفق خطة محكمة تهدف إلى تقليل المخاطر في المستقبل. ومع اقتراب فصل الصيف، يبقى التحدي الأكبر هو كيف يمكن توفير الحماية الكافية للواحات والمزارعين في ظل الظروف المناخية المتقلبة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
خاصنا نعملو على تنظيف الواحات ديالنا من الأعشاب الجافة ونتجنب إشعال النار فالمناطق المكشوفة.
خاصنا نكونو واعيين بأن كل حريق فواحاتنا كيأثر بشكل كبير على البيئة والمزارعين، لذلك الوقاية هي الحل.
خاصنا نقومو بتوعية مستمرة للمواطنين على خطورة الحرائق وعلى كيفية الوقاية منها.
المسؤولية ديالنا كبيرة فالحفاظ على الأشجار والواحات، إذا كنتوا فالمناطق المعرضة لخطر الحريق خاصكم تكونو حذرين.
لي دار الحريق فواحاتنا، خاصو يعرف أنه كيتسبب فخسائر كبيرة لأرض الفلاحين وكيأثر على المحصول.
الحرائق فواحاتنا كتجي مع فصل الصيف، وواجب علينا نكونو حذرين ونحترمو تعليمات السلامة لتجنب الكوارث.
كاين خطورة كبيرة على الواحات بسبب الحرائق، ماشي غير الفلاحين كيخسروا، بل حتى البيئة كاتتضرر.
الوقاية من حرائق الواحات مسؤولية الجميع، كل واحد فينا خصو يحترم التدابير الوقائية باش ما نضيعوش ثرواتنا.
احنا مطالبين بالحفاظ على الواحات ديالنا من أي خطر حريق، لأن الأشجار هي ثروتنا الطبيعية، ومصيرنا مرتبط بيها.
“ما يمكنش نخليو الفلاحين بوحدهم يواجهو المصائب، خاص تعويضات عادلة وسريعة!”
“فين هي البرامج الوقائية؟ راه الوقاية ماشي غير شعارات، خاص تنفيذ على أرض الواقع!”
النار فواحاتنا كتدمّر كلشي، من الأحسن نبداو نحرصو على تجنب أي سبب قد يؤدي لاندلاع الحريق.
“الحرارة سبب، بصّح الإهمال هو اللي كيزيد الطين بلة، خاص تنظيم وتنقية الواحات!”
“سكان المنطقة دارو مجهود كبير باش يطفيو الحريق، ولكن خاص دعم الدولة يكون حاضر!”
“الحرائق ولاّت كتوقع كل عام، فين هي الوقاية؟ واش حتى تحترق البلاد عاد كيتحركو؟”
أي حريق فواحاتنا كيأثر على كل شيء من التربة والنباتات، خاصنا نعملو مع السلطات المحلية باش نمنعو هذه الكوارث.