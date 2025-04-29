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الدرك الملكي
الدرك الملكي

أوريكة.. توقيف شخص هائج نبش القبور واعتدى على مواطن بسلاح أبيض

29 أبريل، 2025 - 2:26 مساءً
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هبة بريس – محمد الهروالي

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أوريكة، مساء أمس، من توقيف شخص في حالة هستيرية بعد أن تسبب في حالة من الهلع وسط ساكنة دوار الحاجب، إثر قيامه بأعمال تخريبية داخل المقبرة واعتدائه على مواطن بواسطة سلاح أبيض (بينسة).

وجاء تدخل مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع السلطة المحلية، وعناصر القوات المساعدة، وأعوان الوقاية المدنية، فور توصلها بمعطيات تفيد بوجود شخص يُشتبه في معاناته من اضطرابات عقلية، يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، ويقوم بنبش القبور داخل مقبرة الدوار المذكور.

وتمكنت العناصر الأمنية من السيطرة على المعني بالأمر في ظرف وجيز، بعد محاصرته وشل حركته، حيث بدا عليه ارتباك شديد وكان يتلفظ بعبارات غير مفهومة، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى الأمراض العقلية بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وقد خلف هذا التدخل الأمني السريع ارتياحاً في صفوف المواطنين، لما ساهم فيه من درء للخطر وحماية لأرواح السكان وممتلكاتهم، فيما باشرت الضابطة القضائية بحثًا قضائيًا لتحديد ملابسات الواقعة وخلفيات تصرفات المشتبه فيه، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بشأن وضعيته.

29 أبريل، 2025 - 2:26 مساءً
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