مراكش.. إيقاف مهاجرين أفريقيين بحوزتهم 120 صفيحة من مخدر الشيرا

هبة بريس – محمد ضاهر

في ظل اليقضة الأمنية بمداخل مدينة مراكش، خاصة على مستوى السدود القضائية وفي خضم المراقبة الدقيقة التي تخضع لها المركبات ومستعملي الطريق، تمكن الطاقم الأمني بالسد القضائي طريق البيضاء النخيل، أمس الاثنين 28 أبريل، من إيقاف شخصين أجنبيين ينحدران من دول جنوب افريقيا.

وتم إبقاف المعنيين بالأمر على متن حافلة للمسافرين بحوزة كل واحد منهما حقيبة بداخلها ستون صفيحة من مخدر الشيرا بما مجموعه 120 صفيحة بالإضافة الى تسع حبات هلوسة.

هذا وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ملابسات وامتدادات هذه القضية.