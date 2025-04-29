مراكش.. إيقاف مهاجرين أفريقيين بحوزتهم 120 صفيحة من مخدر الشيرا
هبة بريس – محمد ضاهر
في ظل اليقضة الأمنية بمداخل مدينة مراكش، خاصة على مستوى السدود القضائية وفي خضم المراقبة الدقيقة التي تخضع لها المركبات ومستعملي الطريق، تمكن الطاقم الأمني بالسد القضائي طريق البيضاء النخيل، أمس الاثنين 28 أبريل، من إيقاف شخصين أجنبيين ينحدران من دول جنوب افريقيا.
وتم إبقاف المعنيين بالأمر على متن حافلة للمسافرين بحوزة كل واحد منهما حقيبة بداخلها ستون صفيحة من مخدر الشيرا بما مجموعه 120 صفيحة بالإضافة الى تسع حبات هلوسة.
هذا وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ملابسات وامتدادات هذه القضية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
العمل الاستباقي بحال هاد مهم بزاف فمحاربة الجريمة.
رجال الأمن دارو خدمة كبيرة وخصهم التحفيز والتقدير.
النيابة العامة خاصها تمشي بعيد فهاد القضية وتكشف الخلفيات.
هادشي كيأكد أن المغرب مستهدف من طرف شبكات دولية للتهريب.
القبض على الأجانب وبحوزتهم المخدرات كيبيّن أن الشبكات ما بقاتش محلية فقط.
اليقظة الأمنية فمراكش كتعطي نتائج مهمة فمحاربة الجريمة.
نتمنى القضاء يكون صارم ويعطي رسالة قوية لكل من تسول له نفسه.
هادي ضربة موجعة لشبكات التهريب اللي كتستغل المسافرين.
هاد الناس جايين من بعيد ومعهم الشيرا، يعني كاين تنسيق مع جهات داخلية.
لازم تكون مراقبة مشددة على كل المنافذ، البرية والبحرية.
المراقبة على الطرق ضرورية ولكن خاصها تكون بلا تعطيل للمواطنين.
من الضروري تتبع كل من له علاقة بهؤلاء المتورطين.
يبدو أن الحافلات ولات وسيلة مفضلة للمهربين، خاص مراقبة أكثر.
الحمد لله أن الأمن سبق وكشفهم قبل ما توصل الكمية للسوق.
120 صفيحة ماشي رقم بسيط، كيبان أن العملية كانت منظمة.