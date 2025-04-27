مراكش.. إيداع عون سلطة سجن الأوداية بتهمة النصب والابتزاز

محمد ضاهر – مراكش

أمرت النيابة العامة بابتدائية مراكش صباح اليوم الأحد، بإيداع عون سلطة بالملحقة الإدارية رياض السلام التابعة لمقاطعة كليز، سجن الأوداية ومتابعته في حالة اعتقال.

كما قررت النيابة العامة متابعة عون السلطة بتهمة النصب والابتزاز، بعد تشبث العديد من الضحايا بمتابعته.

وسبق لعناصر الأمن بالدائرة الأمنية 16 السعادة، أن قامت بإيقاف عون السلطة يوم الجمعة الماضي، بعد العديد من الشكايات من طرف الضحايا، كشفوا عن تعرضهم للنصب والابتزاز من طرف عون السلطة الموقوف.