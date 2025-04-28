شركة أورونج: اضطراب الإنترنت في المغرب يعود لانقطاع الكهرباء باسبانيا والبرتغال
هبة بريس
أعلنت شركة أورونج، اليوم الإثنين، أن الاضطرابات التي شهدتها خدمات الإنترنت تعود إلى انقطاع كهربائي واسع النطاق ضرب كلاً من إسبانيا والبرتغال.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هذا الخلل أثر بشكل مباشر على الروابط الدولية التي تعتمد عليها الشبكة.
يُذكر أن مناطق من جنوب فرنسا أيضاً تأثرت جزئياً بالانقطاع الكهربائي، ما زاد من الضغط على البنية التحتية الرقمية في المنطقة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الانقطاع الكهربائي شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية الرقمية.
الاعتماد الكبير على الانترنت يجعل المجتمعات أكثر هشاشة.
الناس لي خدامين عن بعد تعطل ليهم الشغل بسبب هاد المشكل.
يجب على الشركات تطوير خطط بديلة لتفادي مثل هذه الأزمات.
حتى فرنسا تضررات من المشكل يعني راه الخلل كبير بزاف.
الناس تقهرات مع هاد الانقطاع ديال الانترنت.
استرجاع الخدمات بسرعة يعكس كفاءة التدبير في الأزمات.
المواطنين خاصهم يعرفو آش واقع باش ما يبقاوش غير كيتسناو.
الشركة خاصها تعوض المستخدمين على الساعات لي ضاعت.
هذه الحوادث تبرز أهمية تقوية الروابط الدولية للطاقة.
الضغط على الشبكات ولا كيعطل الخدمة فالجنوب بزاف.
أورونج خاصها تزيد تواصل مع الزبناء وتوضح ليهم مزيان.
الحكومة مطالبة بالتدخل لتأمين الشبكات الحيوية.