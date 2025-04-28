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شركة أورونج: اضطراب الإنترنت في المغرب يعود لانقطاع الكهرباء باسبانيا والبرتغال

شركة أورونج: اضطراب الإنترنت في المغرب يعود لانقطاع الكهرباء باسبانيا والبرتغال

28 أبريل، 2025 - 3:54 مساءً
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هبة بريس

أعلنت شركة أورونج، اليوم الإثنين، أن الاضطرابات التي شهدتها خدمات الإنترنت تعود إلى انقطاع كهربائي واسع النطاق ضرب كلاً من إسبانيا والبرتغال.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هذا الخلل أثر بشكل مباشر على الروابط الدولية التي تعتمد عليها الشبكة.

يُذكر أن مناطق من جنوب فرنسا أيضاً تأثرت جزئياً بالانقطاع الكهربائي، ما زاد من الضغط على البنية التحتية الرقمية في المنطقة.

28 أبريل، 2025 - 3:54 مساءً
13

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