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محمد سعد برادة
محمد سعد برادة

برادة: “الأساتذة ديالي اللي تايتقاصو أنا الأول غادي نكون مفقوص عليهم”

28 أبريل، 2025 - 5:38 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة إن حالات العنف المدرسي شهدت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، وهو ما جعل وزارته تتخذ سلسلة من الإجراءات للتصدي للظاهرة، منوها بدور باقي الشركاء من درك ملكي وأمن وطني ودورهم الفعال في تأمين محيط المؤسسات التعليمية.

وتفاعلا مع الاعتداءات التي طالت نساء والتعليم مؤخرا والتي أدت بحياة أستاذة التكوين المهني قال برادة: ” الأساتذة ديالي اللي تايتقاصو أنا الأول غادي تكون مفقوص عليهم”.

برادة، الذي كان يتحدث على هامش جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، شدد على أن ظاهرتي العنف المدرسي والهدر المدرسي متلازمتين وتكملان بعضهما البعض، داعيا إلى تحسين التمدرس داخل الأقسام التعليمية مع تكافؤ الفرص.

وقدم الوزير مجموعة من الحلول للتصدي للظاهرة من قبيل اعتماد الأنشطة الموازية داخل “مدارس الريادة”، كالرياضة والأنشطة الثقافية كالرسم والسينما والموسيقى، ساهم في خفض ظاهرة العنف داخل هذه المدارس، مع تكوين 4000 إطار تربوي في مجال الإنصات والوساطة، وتكوين 1600 منسق للحياة المدرسية في إطار محاربة الظواهر السلبية داخل الوسط المدرسي.

28 أبريل، 2025 - 5:38 مساءً
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