جريمة قتل ثلاثاء لولاد.. المشتبه فيه أمام الوكيل العام بسطات

هبة بريس – سطات

من المنتظر أن تحيل عناصر الدرك الملكي بثلاثاء لولاد بسرية سطات صباح اليوم الاثنين، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية سطات، المشتبه فيه الرئيسي في مقتل شابة وإصابة رفيقتها بجروح بتراب دوار الخمالشة التابع للنفوذ الترابي لجماعة الخزازرة دائرة ابن أحمد.

وأضافت ذات المصادر، أن صكوك الاتهام قد تطال المشتبه فيه إلى حد اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

هذا وكانت ساكنة جماعة الخزازرة بإقليم سطات، قد عاشت ليلة الجمعة، أطوار مقتل شابة بواسطة بأداة حديدية، فيما أصيبت صديقتها بجروح نقلت على إثرها إلى المستشفى، فيما سارعت عناصر الدرك الملكي بثلاثاء لولاد إلى اعتقال المشتبه فيه الرئيسي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

الضحية وهي شابة ثلاثينية، كانت في نزهة بإحدى الحقول بمعية صديقة لها على متن سيارة رباعية الدفع، وحسب شهادات لمن تابعوا الواقعة، فإن الضحيتين تفاجأتا بشاب باغثهما بأداة حادة، انتهى المشهد بمقتل إحداهما فيما أصيبت الأخرى بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

الحادث عجل بانتقال المحققين التابعين لدرك ثلاثاء لولاد بسرية سطات إلى عين المكان حيث تم تطويقه والإستمتاع إلى عدة شهود لجمع المعطيات مع تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي تم تحديد مكان تواجده ليتم القبض عليه ووضعه رهن إشارة البحث والتحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

جثة الهالكة تم نقلها إلى مستودع، وخضعت لتشريح طبي للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاتها.

ملف الواقعة اليوم أمام القضاء، فهو الذي يملك الحق في توزيع التهم، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، والكشف عن كافة ملابسات هذه الحادثة الأليمة التي خيمت على ساكنة المنطقة وخلفت موجة استنكار وتذمر.