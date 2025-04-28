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مراكش.. أستاذ جامعي متورط في سياقة سيارة أجرة بدون رخصة الثقة

مراكش.. أستاذ جامعي متورط في سياقة سيارة أجرة بدون رخصة الثقة

28 أبريل، 2025 - 3:18 مساءً
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هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت عناصر الهيئة الحضرية للشرطة بولاية أمن مراكش، يوم أمس الاحد من ضبط استاذ جامعي يشتغل بطريقة غير قانونية كسائق لسيارة اجرة من الصنف الصغير بحي باب دكالة، دون توفره على رخصة الثقة.

وحسب مصادر الجريدة، فالأستاذ الجامعي يقوم باستغلال تسع مأذونيات يكتريها من أحد كبار المتحكمين في قطاع سيارات الأجرة بمدينة مراكش.

الموقوف تم اقتيادة صوب الدائرة الامنية 22، التي قامت بتحرير محضر رسمي للواقعة، في انتظار إحالته على النيابة العامة بابتدائية مراكش.

28 أبريل، 2025 - 3:18 مساءً
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