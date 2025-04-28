مطرح نفايات بجوار القصر الملكي بمراكش… أين السلطة؟! (صور)

هبة بريس – محمد ضاهر

تحولت جنبات القصر الملكي العامر (جنان كبير) بمقاطعة النخيل، إلى مطرح عشوائي للنفايات والمتلاشيات، الشيء الذي اضر بجمالية المكان وحوله إلى بؤرة تنبعث منها روائح كريهة.

المثير في الأمر أن هذا المطرح العشوائي آخذ في التمدد على مرآى ومسمع من اعوان ورجال السلطة، إذ حوله البعض إلى مصدر رزق من خلال احداث إسطبلات لتربية الماشية، كما يتقاضى البعض الآخر رسوما مالية من اصحاب العربات الخاصة بنقل الأتربة، الشيء الذي يدعو الى التساؤل عن السر في عدم التدخل لإزالة هذه النقطة السوداء، خاصة وان مدينة مراكش تعرف اوراشا كبرى الغاية منها تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية داع صيتها عالميا.