close button
مطرح نفايات بجوار القصر الملكي بمراكش… أين السلطة؟! (صور)

مطرح نفايات بجوار القصر الملكي بمراكش… أين السلطة؟! (صور)

28 أبريل، 2025 - 9:20 صباحًا
17

هبة بريس – محمد ضاهر

تحولت جنبات القصر الملكي العامر (جنان كبير) بمقاطعة النخيل، إلى مطرح عشوائي للنفايات والمتلاشيات، الشيء الذي اضر بجمالية المكان وحوله إلى بؤرة تنبعث منها روائح كريهة.

المثير في الأمر أن هذا المطرح العشوائي آخذ في التمدد على مرآى ومسمع من اعوان ورجال السلطة، إذ حوله البعض إلى مصدر رزق من خلال احداث إسطبلات لتربية الماشية، كما يتقاضى البعض الآخر رسوما مالية من اصحاب العربات الخاصة بنقل الأتربة، الشيء الذي يدعو الى التساؤل عن السر في عدم التدخل لإزالة هذه النقطة السوداء، خاصة وان مدينة مراكش تعرف اوراشا كبرى الغاية منها تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية داع صيتها عالميا.

مطرح نفايات بجوار القصر الملكي بمراكش… أين السلطة؟! (صور)

مطرح نفايات بجوار القصر الملكي بمراكش… أين السلطة؟! (صور)

مطرح نفايات بجوار القصر الملكي بمراكش… أين السلطة؟! (صور)

مطرح نفايات بجوار القصر الملكي بمراكش… أين السلطة؟! (صور)

مطرح نفايات بجوار القصر الملكي بمراكش… أين السلطة؟! (صور)

28 أبريل، 2025 - 9:20 صباحًا
17

مقالات ذات صلة

جريمة قتل ثلاثاء لولاد.. المشتبه فيه أمام الوكيل العام بسطات

جريمة قتل ثلاثاء لولاد.. المشتبه فيه أمام الوكيل العام…

2025-04-28 / 14:15
مراكش.. تأجيل ملف محاكمة محامي متهم بإهانة مؤسسة دستورية والدين الإسلامي

مراكش.. تأجيل ملف محاكمة محامي متهم بإهانة مؤسسة دستورية…

2025-04-28 / 13:26
وفاة التيكتوكر المراكشية "حنان أم غسان" أثناء وضع مولودها بمصحة خاصة

وفاة التيكتوكر المراكشية “حنان أم غسان” أثناء وضع مولودها…

2025-04-28 / 12:10
المحطة الطرقية بالناظور فوق صفيح ساخن… إلغاء المناقصة المشبوهة وإعادة صياغة دفتر التحملات

المحطة الطرقية بالناظور فوق صفيح ساخن… إلغاء المناقصة المشبوهة…

2025-04-28 / 11:10
صورة تعبيرية

طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2025-04-28 / 09:06
الدرك الملكي

مراكش.. توقيف “مرعب دوار بن علال” بجماعة السعادة

2025-04-27 / 23:52
رسمياً.. انطلاق أشغال بناء الطريق الرابط بين إقليمي تازة وتاونات عبر كاف الغار وبني وليد

رسمياً.. انطلاق أشغال بناء الطريق الرابط بين إقليمي تازة…

2025-04-27 / 23:20
الرابطة الفرنسية بالعيون تفتح أبوابها أمام الجمهور وتعزز التبادل الثقافي

الرابطة الفرنسية بالعيون تفتح أبوابها أمام الجمهور وتعزز التبادل…

2025-04-27 / 22:56
بني ملال تحتضن ندوة دولية حول الإعلام والقانون في العصر الرقمي

بني ملال تحتضن ندوة دولية حول الإعلام والقانون في…

2025-04-27 / 22:30
وكالة بيت مال القدس الشريف

الرباط .. تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة “ألوان…

2025-04-27 / 22:16

‫17 تعليقات

  17. المنتخبين بدون مستوى حتى أصبحت مراكش تعيش فى الاوحال و تراكمات الازبال وعدم الاهتمام بازقة و شوارع التجزءات و هذا يدل ان مراكش فى حاجة لمن ينقدها من المفسدين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى