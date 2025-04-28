الرباط.. انعقاد الاجتماع الـ 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية

بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انعقد، اليوم الاثنين بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الاجتماع الـ 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى تعميق الحوار بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كان فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي ورسم ملامح جديدة لهذا التعاون.

وأضاف المصدر ذاته أن أشغال الاجتماع همت استعراض حصيلة السنة 2024-2025، ومناقشة الأنشطة التي يمكن إدراجها ضمن برنامج سنة 2026.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيسا الوفدين بالنتائج المحققة، مؤكدين إرادتهما المشتركة من أجل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وعلى هامش هذا الاجتماع، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الفريق أول فرناندو خوسي لوبيث ديل بوثو، المدير العام لسياسة الدفاع بوزارة الدفاع الإسبانية.

وخلال مباحثاتهما، نوه المسؤولان بمستوى التعاون المحرز ونتائج عمل اللجنة العسكرية المشتركة، كما تناولا التعاون الأمني القائم على المصالح المشتركة، في إطار مقاربة الاستقرار الإقليمي.

ويهم التعاون المغربي-الإسباني، بالأساس، التكوين، وتبادل الخبرات والزيارات وتمارين التدريب على الإنقاذ المائي والعمودي. ويتم تحديد برنامج الأنشطة الثنائية وفق جدول زمني تحدده لجنة مشتركة تنعقد سنويا وبالتناوب في الرباط ومدريد.

(ومع)