مراكش.. رفض السراح المؤقت لمحامٍ معتقل وسط ملتمس للنيابة العامة بتوسيع التهم

هبة بريس -مراكش

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملف محامٍ بهيئة مراكش، يوجد رهن الاعتقال، إلى غاية جلسة 5 ماي المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لملتمس دفاع المحامي، الذي طلب مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

وخلال الجلسة نفسها، تقدم الدفاع بطلب تمتيع موكله بالسراح المؤقت، مبرزاً توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور، غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب، مقررة مواصلة متابعته في حالة اعتقال.

في سياق موازٍ، تقدمت النيابة العامة بملتمس يرمي إلى إضافة تهمة جديدة للمحامي المعتقل، تتعلق بإهانة هيئة منظمة، إلى جانب التهم المرتبطة بالسكر العلني البين وإهانة المقدسات، وذلك على خلفية مضمون مقطع فيديو منسوب إليه، تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المحامي يوم السبت ما قبل المنصرم، وهو في حالة سكر متقدم، قبل أن يتم تسريب فيديو يظهر فيه وهو يتلفظ بعبارات تمس الذات الإلهية، والمقدسات الوطنية، ورجال الأمن.

وخلال الاستماع إليه بمحضر رسمي، أكد المحامي أن ما صدر عنه كان في حالة فقدان للوعي بسبب السكر، مجدداً احترامه التام للمؤسسات والمقدسات، كما أشار إلى تعرضه لاعتداء وسرقة من قبل مجهولين بالشارع العام، مطالباً بفتح تحقيق في النازلة.