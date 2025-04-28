مراكش.. تأجيل ملف محاكمة محامي متهم بإهانة مؤسسة دستورية والدين الإسلامي

هبة بريس – محمد ضاهر

علمت الجريدة، أن المحكمة الابتدائية بمراكش أجلت صباح اليوم الاثنين ملف المحامي بهيئة مراكش الذي يتواجد حالة اعتقال إلى تاريخ 5 ماي القادم.

وجاء هذا التأجيل بطلب من دفاع المحامي للاطلاع على الملف، كما التمس دفاع “المحامي” خلال هذه الجلسة تمكين موكله من السراح المؤقت لتوفره على كافة ضمانات الحضور وهو ما تدرسه الآن النيابة العامة في انتظار قرارها بهذا الخصوص .

تجدر الاشارة أن المحامي سبق إيقافه يوم السبت ما قبل المنصرم من طرف عناصر الأمن وهو في حالة سكر متقدم، ويظهر فيديو تم تسريبه منسوب للمتهم وهو يشتم الذات الإلهية، والمقدسات ورجال الأمن والتي صرح بخصوصها أنه لم يكن يعي ما يتلفض به، مع تأكيده في محضر الاستماع له انه يحترم المقدسات والمؤسسات، متشبتا بمتابعة المجهولين الذين عرضوه للسرقة والضرب بالشارع العام .