وفاة التيكتوكر المراكشية “حنان أم غسان” أثناء وضع مولودها بمصحة خاصة

هبة پريس – محمد الهروالي

خيم الحزن اليوم الإثنين، على مدينة مراكش ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وفاة المؤثرة المعروفة باسم “حنان أم غسان”، أثناء عملية وضع مولودها الرابع داخل إحدى المصحات الخاصة بالمدينة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تعرضت الراحلة لمضاعفات خطيرة خلال الولادة، استدعت تدخلاً طبياً استعجالياً، إلا أن محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل.

في المقابل، تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ الجنين، حيث وُلِد الطفل حيًّا وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن العميق.

وتُعد حنان من أبرز الوجوه المراكشية على منصة “تيك توك”، حيث اشتهرت ببساطتها وقربها من جمهورها، من خلال مشاركتها لتفاصيل حياتها اليومية وتجاربها كأم لثلاثة أطفال قبل أن ترحل وهي تضع طفلها الرابع.

وقد خلف خبر وفاتها موجة كبيرة من الحزن بين متابعيها وزملائها على منصات التواصل، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، داعين لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والثبات أمام هذا المصاب الجلل.

جدير بالذكر أن الراحلة كانت محط محبة وتقدير واسع داخل وخارج مراكش، لما تميزت به من عفوية وصدق في تعاملها مع جمهورها.