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شبكة الكهرباء في إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10 ساعات

شبكة الكهرباء في إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10 ساعات

28 أبريل، 2025 - 2:59 مساءً
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هبة بريس – وكالات

أفادت شركة ريد إلكتريكا، مشغل شبكة الكهرباء في إسبانيا، إن استعادة الطاقة قد تستغرق ما يصل إلى 10 ساعات.

وأكدت الشركة الإسبانية في بيان اليوم الإثنين، أن عملية الترميم تعتمد على عوامل متعددة، لكن عمليات المحاكاة تشير إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين ست إلى عشر ساعات.

وعن أسباب الانقطاع أوضحت أنها لن تتكهن بشأن سبب الحادث.

بدورها قالت المفوضية الأوروبية، إنها على اتصال بالسلطات الوطنية في إسبانيا والبرتغال وهيئة شبكة الكهرباء التابعة للاتحاد الأوروبي، ENTSO-e.

وتجرى حاليا مناقشات بين المسؤولين لفهم السبب الكامن وراء هذا الانقطاع الشامل وتأثيره.

28 أبريل، 2025 - 2:59 مساءً
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