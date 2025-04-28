إسبانيا.. عودة الكهرباء إلى برشلونة واستمرار الظلام بمدريد
سعيد الحارثي – مدريد
استعادت مدينة برشلونة، منذ قليل ، التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع النطاق تسبب في شل حركة المترو وتعطيل خدمات حيوية أخرى. وقد عملت الفرق الفنية بشكل مكثف لإعادة التيار تدريجيًا إلى جميع أنحاء المدينة، مما ساهم في عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها نسبياً، خاصة في المرافق العامة ووسائل النقل.
في المقابل، لا تزال العاصمة مدريد تواجه أوضاعًا صعبة، إذ لم يتم حتى الآن استعادة الكهرباء ، الذي أدى إلى توقف شبكة المترو والحافلات، وتعطل مكاتب الخدمات الحكومية، و تسبب في حالة من الشلل شبه التام.
المستشفيات والمؤسسات الحيوية اضطرت إلى الاعتماد على مولدات الطوارئ لتأمين عملها، فيما تستمر حالة القلق بين المواطنين مع بطء عمليات الإصلاح.
وقد دعت رئيسة حكومة إقليم مدريد، “إيزابيل دياث أيوسو” حكومة “سانشيز “إلى التدخل العاجل وتفعيل خطط الطوارئ، مطالبةً بدعم الجيش لضمان النظام وتسهيل استعادة الخدمات.
و تُشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار الاقتصادية جراء هذا الانقطاع قد تكون كبيرة، خصوصاً مع تضرر قطاعات النقل، السياحة، والخدمات التجارية ، وفي انتظار استعادة الخدمات بالكامل، تواصل السلطات دعوة المواطنين إلى التحلي بالصبر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهمتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
هاد التأخر فإصلاح الانقطاع كيأثر على الحياة اليومية ديال الناس فمدريد.
هادشي غير معقول.. كيفاش ممكن تكون مستشفيات بلا كهرباء؟ خاص تدخلات عاجلة.
الانقطاع ديال الكهرباء ما بقاوش قادرين يتحملوه.. الناس فمشكلة كبيرة.
انقطاع الكهرباء حتى فالمرافق العامة راه كيضر بزاف.. واش الحكومة غادي دير شي حاجة؟
المسؤولين خصهم يحلو المشكلة بسرعة باش ما تزيدش المعاناة ديال الناس.
غادي يكون تأثير كبير على الاقتصاد إذا مكملينش فإصلاح الوضع بسرعة.. خاص تحرك.
الإنقطاع اللي وقع فالكهرباء زاد الطين بلة.. الناس دايرين الزحام فالمترو.
الوضع فمدريد صعيب بزاف بسبب الانقطاع ديال الكهرباء.. خصهم يتدخلو بسرعة.
الوضع فمدريد مرشح يولي أسوأ إذا ما تدارش تدخلات فورية من الحكومة.
الحمد لله رجعات الكهرباء فبرشلونة ولكن فمدريد باقيين معلقين.. شي حاجة خصها تكون دابا.
المواطنين خاصهم يكونو صبورين ولكن فالحقيقة الوضع مأساوي بزاف.