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إسبانيا.. عودة الكهرباء إلى برشلونة واستمرار الظلام بمدريد

إسبانيا.. عودة الكهرباء إلى برشلونة واستمرار الظلام بمدريد

28 أبريل، 2025 - 4:20 مساءً
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سعيد الحارثي – مدريد

استعادت مدينة برشلونة، منذ قليل ، التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع النطاق تسبب في شل حركة المترو وتعطيل خدمات حيوية أخرى. وقد عملت الفرق الفنية بشكل مكثف لإعادة التيار تدريجيًا إلى جميع أنحاء المدينة، مما ساهم في عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها نسبياً، خاصة في المرافق العامة ووسائل النقل.

في المقابل، لا تزال العاصمة مدريد تواجه أوضاعًا صعبة، إذ لم يتم حتى الآن استعادة الكهرباء ، الذي أدى إلى توقف شبكة المترو والحافلات، وتعطل مكاتب الخدمات الحكومية، و تسبب في حالة من الشلل شبه التام.

المستشفيات والمؤسسات الحيوية اضطرت إلى الاعتماد على مولدات الطوارئ لتأمين عملها، فيما تستمر حالة القلق بين المواطنين مع بطء عمليات الإصلاح.

وقد دعت رئيسة حكومة إقليم مدريد، “إيزابيل دياث أيوسو” حكومة “سانشيز “إلى التدخل العاجل وتفعيل خطط الطوارئ، مطالبةً بدعم الجيش لضمان النظام وتسهيل استعادة الخدمات.

و تُشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار الاقتصادية جراء هذا الانقطاع قد تكون كبيرة، خصوصاً مع تضرر قطاعات النقل، السياحة، والخدمات التجارية ، وفي انتظار استعادة الخدمات بالكامل، تواصل السلطات دعوة المواطنين إلى التحلي بالصبر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم

28 أبريل، 2025 - 4:20 مساءً
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‫11 تعليقات

  1. هاد التأخر فإصلاح الانقطاع كيأثر على الحياة اليومية ديال الناس فمدريد.

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  4. انقطاع الكهرباء حتى فالمرافق العامة راه كيضر بزاف.. واش الحكومة غادي دير شي حاجة؟

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  10. الحمد لله رجعات الكهرباء فبرشلونة ولكن فمدريد باقيين معلقين.. شي حاجة خصها تكون دابا.

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