المخابرات الإسبانية تحقق في هجوم سيبراني محتمل وتخلي عددا من السفارات
هبة بريس – يسير الإيحيائي
أكدت وسائل إعلام إسبانية منذ قليل أن جهاز الإستخبارات يحقق في إحتمالية وجود هجوم سيبراني نتج عنه إنقطاع التيار الكهربائي في كافة التراب الإسباني إضافة إلى دول أخرى.
وتشير الصحافة الإسبانية بشكل واضح بأصابع الإتهام إلى إختراق للمنظومة الكهربائية، حيث ما تزال الإجتماعات على أعلى مستوى متواصلة للوصول إلى السبب الرئيسي الناتج عنه إنقطاع التيار الكهربائي .
وقالت ذات المصادر أن السلطات عملت على إخلاء عدد من السفارات الأجنبية في مدريد ، خاصة تلك التي تتواجد مقراتها في الأبراج العالية تحسبا لأية طوارئ محتملة، وخصت بالذكر السفارة البريطانية فيما لم تكشف عن السفارتين الأخريتين .
وتشير المعطيات الأولية أن العودة التدريجية للتيار الكهربائي بإسبانيا ستستغرق بين 7 و 8 ساعات، داعية المواطنين إلى إلتزام الهدوء .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
الناس خاصهم يبقاو واعيين وما يخلقوش الفوضى فهاد الحالات.
صافي ولاو القراصنة يتحكمو حتى فالنور ديال الدول.
ينبغي توعية المواطنين بطرق التصرف أثناء الكوارث السيبرانية.
على الدول الأوروبية مراجعة أنظمة الأمن السيبراني بشكل فوري.
في مثل هذه الأزمات يظهر مدى استعداد الحكومات للطوارئ.
خاص المغرب حتى هو يشد الاحتياطات ديالو مع هاد التطورات.
المصيبة لي وقعات فإسبانيا كتبين باللي العالم كامل ما بقاش محمي.
اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر.
انقطاع الكهرباء على نطاق واسع يبرز هشاشة بعض البنيات التحتية الحيوية.
إخلاء السفارات يدل على أن الخطر كان كبيرا ومخيفا.
إن شاء الله الأمور ترجع طبيعية بلا خسائر كبيرة.
التحقيقات الإسبانية يجب أن تكون دقيقة لكشف الجهة المسؤولة.
عودة الكهرباء بشكل تدريجي يدل على تعقيد الأضرار.