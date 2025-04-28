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المخابرات الإسبانية تحقق في هجوم سيبراني محتمل وتخلي عددا من السفارات

المخابرات الإسبانية تحقق في هجوم سيبراني محتمل وتخلي عددا من السفارات

28 أبريل، 2025 - 2:30 مساءً
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هبة بريس – يسير الإيحيائي

أكدت وسائل إعلام إسبانية منذ قليل أن جهاز الإستخبارات يحقق في إحتمالية وجود هجوم سيبراني نتج عنه إنقطاع التيار الكهربائي في كافة التراب الإسباني إضافة إلى دول أخرى.

وتشير الصحافة الإسبانية بشكل واضح بأصابع الإتهام إلى إختراق للمنظومة الكهربائية، حيث ما تزال الإجتماعات على أعلى مستوى متواصلة للوصول إلى السبب الرئيسي الناتج عنه إنقطاع التيار الكهربائي .

وقالت ذات المصادر أن السلطات عملت على إخلاء عدد من السفارات الأجنبية في مدريد ، خاصة تلك التي تتواجد مقراتها في الأبراج العالية تحسبا لأية طوارئ محتملة، وخصت بالذكر السفارة البريطانية فيما لم تكشف عن السفارتين الأخريتين .

وتشير المعطيات الأولية أن العودة التدريجية للتيار الكهربائي بإسبانيا ستستغرق بين 7 و 8 ساعات، داعية المواطنين إلى إلتزام الهدوء .

28 أبريل، 2025 - 2:30 مساءً
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