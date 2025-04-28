سانشيز: “نشكر المغرب لأنه ساعدنا لإعادة التيار الكهربائي بمنطقة الاندلس”
هبة بريس
عبّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن شكره للمملكة المغربية على مساهمتها في إعادة التيار الكهربائي إلى منطقة الأندلس، التي تأثرت بانقطاع واسع طال أجزاء من إسبانيا والبرتغال، يوم الإثنين.
وقال سانشيز، في تصريح صحفي رسمي، عشية اليوم الاثنين: ” نشكر المغرب لانه ساعدنا لإعادة التيار الكهربائي بمنطقة الاندلس عبر تزويدنا بربط مؤقت”.
وفي سياق متصل, أكد رئيس الوزراء الإسباني، أنه لا توجد معلومات قاطعة حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، مضيفا: ” لا توجد حاليا مشاكل تتعلق بالأمن العام عقب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد..مجلس الأمن القومي سيجتمع مرة أخرى مساء لتقييم التدابير الإضافية التي قد تكون ضرورية.”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
المغرب كيبرهن على سمعته الطيبة فكل مرة.
أن شاء الله تظل هاد العلاقات قوية بين المغرب و إسبانيا.
التعاون بين الدول أمر أساسي باش ما تتعقد الأمور.
أملنا فالمغرب و إسبانيا باقي فالتعاون المستمر.
شكراً للمغرب على دوره الفاعل في استعادة التيار الكهربائي بسرعة.
كيف ما قالوا ديما: “الجيران قبل الديار”.
من المهم تعزيز هذه العلاقات لضمان استمرارية التعاون في المستقبل.
المغرب كيبرهن على سمعته الطيبة فكل مرة.
الحمد لله المغرب داير يدو مع إسبانيا فالخير ديما فالمحن ديالها.
الحمد لله على الأمن والسلامة فالمغرب وإسبانيا ديما فالتعاون.
تبارك الله على التعاون اللي كاين بين المغرب وإسبانيا فهاد المشاكل.
التعاون بين الدول يساهم في تحسين العلاقات ويضمن استقرار المنطقة.
مشكورين المغرب على المساعدة ديالهم فهاد الوضعية.
عافاك يكون دائما التعاون بين الدول فالخير باش يستفد الجميع.
واو المغرب كيعاون جيرانه فكل ما يحتاجو ليه.
المساعدات الفورية والربط المؤقت كانت خطوة مهمة لحل المشكلة.