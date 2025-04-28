سانشيز: “نشكر المغرب لأنه ساعدنا لإعادة التيار الكهربائي بمنطقة الاندلس”

هبة بريس

عبّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن شكره للمملكة المغربية على مساهمتها في إعادة التيار الكهربائي إلى منطقة الأندلس، التي تأثرت بانقطاع واسع طال أجزاء من إسبانيا والبرتغال، يوم الإثنين.

وقال سانشيز، في تصريح صحفي رسمي، عشية اليوم الاثنين: ” نشكر المغرب لانه ساعدنا لإعادة التيار الكهربائي بمنطقة الاندلس عبر تزويدنا بربط مؤقت”.

وفي سياق متصل, أكد رئيس الوزراء الإسباني، أنه لا توجد معلومات قاطعة حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، مضيفا: ” لا توجد حاليا مشاكل تتعلق بالأمن العام عقب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد..مجلس الأمن القومي سيجتمع مرة أخرى مساء لتقييم التدابير الإضافية التي قد تكون ضرورية.”