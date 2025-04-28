انقطاع التيار الكهربائي.. الحكومة الإسبانية تدعو إلى عقد اجتماع أزمة

هبة بريس – وكالات

دعت الحكومة الإسبانية، الإثنين، إلى عقد اجتماع أزمة، بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق وغير مسبوق في البلاد.

وزار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مركز التحكم في الشركة الخاصة بشبكة الكهرباء الإسبانية، برفقة وزيرة التحول البيئي سارة أجيسين، حسبما ذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية.

وقالت الحكومة إنها تعمل على تحديد سبب وتأثير الانقطاع، وتخصص كل مواردها لإصلاحه في أسرع وقت ممكن.

وضرب انقطاع التيار الكهربائي إسبانيا والبرتغال، وشمل عاصمتي البلدين، مما أدى إلى تعطيل شبكات المترو وخطوط الهاتف وإشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي.